La soap Un posto al sole ha sempre avuto una peculiarità, che la rende unica nel panorama televisivo, ed è la sua timeline che procede in un parallelismo perfetto con il calendario corrente. Così spesso può capitare di vedere i protagonisti della soap festeggiare il Natale, la Pasqua o guardare una partita di calcio in tempo reale assieme agli spettatori. Questa particolarità si è potuta notare anche nell'episodio di venerdì 20 marzo, quando Raffaele si è reso protagonista di un innocuo battibecco calcistico con Eugenio, in cui si parlava della prossima partita con l'Atalanta, scontro che ovviamente non ci sarà, visto che il campionato è stato sospeso da giorni come del resto la soap.

Atalanta - Napoli

Raffaele (Patrizio Rispo) ha iniziato a scherzare con Eugenio (Paolo Romano) sulla partita che il Napoli avrebbe giocato di lì a poco contro l'Atalanta, match che ovviamente non ci sarà. Quando sono state girate quelle scene, nessuno avrebbe mai potuto immaginare un simile epilogo, dal momento che sia il campionato che Un posto al sole sono stati sospesi. Questa volta non c'è stato alcun parallelismo tra soap e realtà ma solo la constatazione di quanto le cose siano cambiate. Ovviamente non si può imputare nessuna colpa agli autori, quando queste scene sono state girate era inimmaginabile un simile scenario, ma a vederle oggi si prova comunque una grande malinconia.

Un posto al sole e il calcio

Nel corso degli anni, Raffaele ha spesso onorato grandi eventi calcistici. Il portiere di Palazzo Palladini ha sempre mostrato una grande passione per il calcio e forse, a breve, avrebbe parlato del campionato europeo, come ha fatto in altre occasioni simili. Purtroppo questo non avverrà dal momento che gli europei, così come il campionato italiano sono stati sospesi e lo stesso destino è toccato giustamente anche ad Un posto al sole.

A dire il vero, come rivelato dallo stesso Patrizio Rispo, il 6 aprile ci sarà un incontro con lo staff, per decidere il futuro della soap opera, ma il sentore è che i set restino bloccati ancora per un po' ed è lecito affermare che nessuno possa sapere per quanto tempo perdurerà questa situazione.

Il futuro incerto della soap

Al momento c'è grande incertezza attorno a qualsiasi programma del palinsesto televisivo, le uniche notizie sicure sono che Un posto al sole andrà avanti con le nuove puntate fino al 10 aprile, dopodiché dovrebbero andare in onda delle repliche, anche se ad oggi non c'è nessuna conferma ufficiale.

L'unica piccola consolazione è che Un posto al sole è stato sospeso unicamente per la crisi attuale, superata la quale, le riprese dovrebbero ripartire subito.