Che fine ha fatto Caroline Spencer in Beautiful? La madre di Douglas in teoria è passata a miglior vita, ma non si sono capiti i motivi e nemmeno le circostanze. Una notizia sta facendo il giro dei portali dedicati alle anticipazioni della telenovela americana: si tratta dell'uscita di scena di Linsey Godfrey dal set di Days of our lives, una delle soap più seguite in America.

Caroline è sempre stato un personaggio piuttosto ambiguo e già una volta ha finto di essere sul punto di morire per raggiungere i suoi obiettivi. Non ci stupiremmo se lo avesse fatto ancora. Nelle puntate ora in onda sulla CBC, Thomas si è avvicinato di nuovo a Hope dopo il tradimento di quest'ultimo con Steffy.

Un momento perfetto per far entrare in scena la madre di Douglas, così da movimentare per bene le acque.

Caroline Spencer potrebbe tornare nelle prossime puntate di Beautiful

Di morti che risorgono ce ne sono stati parecchi nella telenovela: impossibile non ricordare la finta dipartita di Taylor e il suo manichino nella tomba, tanto per fare un esempio. La dipartita tragica di Caroline ha sempre destato molti sospetti. Nessuno l'ha vista stare male.

Sappiamo che è morta solo perché lo ha detto Thomas, giunto a Los Angeles con Douglas distrutto per la perdita della madre. Ed è in questa circostanza che è entrata in gioco Hope, decisa a consolare e proteggere il bimbo dalle ingiustizie che la vita gli ha riservato sin da piccolo.

E, come se non bastasse.

Thomas non era nemmeno con Caroline quando ha (forse) avuto un aneurisma. Karen e la compagna sono state le uniche a partecipare alla funzione della povera Spencer - anche questo off-screen. Sono loro le custodi un segreto incredibile?

Ipotesi trattamento sperimentale in segreto per Caroline

Eric e Stephanie avevano fatto curare in segreto Felicia facendo credere a tutti che fosse morta e, grazie a un trapianto di fegato con tecniche sperimentali, erano invece riusciti a salvarla.

Non è poi così lontana dalla realtà l'ipotesi che Karen e la compagna abbiano fatto la stessa cosa con Caroline, ancora nel fiore degli anni.

Ma attenzione, perché c'è un'altra storyline rimasta aperta che riguarda Douglas. Caroline e Ridge erano una coppia quando lei restò incinta. Forrester però si è sottoposto a vasectomia ed è sterile, dunque il bimbo che aspettava (Douglas) non poteva essere suo.

Ricordiamo però che la diagnosi fatta a suo tempo fu per mano di un medico alcolizzato e che l'operazione volta al non procreare più potrebbe non essere andata a buon fine.

Già da tempo circolano rumor che vedono Douglas figlio di Ridge. In questo senso, il possibile ritorno di Caroline in Beautiful potrebbe essere determinante. Ricordiamo che sono ipotesi e che, almeno per il momento, non c'è certezza che Linsey Godfrey torni nella telenovela. I presupposti però ci sono tutti.