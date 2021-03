Una delle coppie che ha fatto emozionare i fan de Il Paradiso delle Signore è stat quella formata da Vittorio Conti e Marta Guarnieri. I due giovani si sono uniti in matrimonio ma dopo alcuni mesi, la figlia di Umberto ha deciso di trasferirsi a New York per specializzarsi nella fotografia. Il ritorno in Italia di Marta è coinciso con quello di Dante Romagnoli: il suo amante. L'uomo, come visto nelle precedenti puntate, è disposto a tutto pur di conquistare la ragazza. Vittorio al momento è ignaro del tradimento ma, come si vedrà nei prossimi episodi verrà a conoscenza di tutto ciò. Una volta scoperto che Vittorio sa di essere stato tradito, Marta tornerà in Italia per chiede scusa al marito e salvare il loro matrimonio.

Conti però, deluso dal tradimento della giovane potrebbe non accettare le sue scuse e separarsi dalla sua amata.

L'arrivo di Dante ha destabilizzato le famiglie Conti e Guarnieri

Essendo un uomo molto ragionevole, Vittorio ha fatto si che Marta inseguisse i suoi sogni. La ragazza ha infatti trascorso un pò di tempo negli USA lasciando da solo il marito in Italia. Il direttore dell'atelier si è dedicato al suo lavoro al grande magazzino ed ha avuto la possibilità di riavvicinarsi ai nipoti Pietro e Serena, i quali sono rimasti orfani di padre, a causa della morte del fratello. Dopo alcuni mesi, Marta ha fatto rientro inaspettatamente a Milano, ma dopo aver saputo di essere la sorella di Federico, (nato dalla relazione tra Silvia ed Umberto), arrabbiata con il padre, ha deciso di partire per Parigi dal fratello Riccardo, per distaccarsi dalla sua famiglia.

Dopo pochi giorni dal ritorno della giovane Guarnieri, arriva in Italia il cugino di Fiorenza Gramini. Dante Romagnoli, come Marta è venuto da New York con un solo obiettivo: riabbracciare la moglie di Vittorio. I due si sono conosciuti in America, dove è nata una piccola relazione. Come visto nelle precedenti puntate della soap, a conoscere tutta la verità sul tradimento di Marta sono state Fiorenza e subito dopo Adelaide ma molto presto, anche Vittorio saprà tutto.

Marta torna in Italia per farsi perdonare

Non appena arrivato, Dante ha iniziato a voler fare affari con Vittorio. Quest'ultimo, seppur senza il consenso della moglie, non ha esitato a firmare il contratto proposto d Romagnoli. L'uomo ha dato la possibilità a Conti di ampliare le vendite del Paradiso, esportando i capi in America. Tutto andrà a rotoli quando Vittorio verrà a conoscenza che la sua amata lo ha tradito proprio con il suo socio.

Il direttore dell'atelier non esiterà ad affrontare il suo rivale e subito dopo deciderà di partire per Parigi e raggiungere Marta, in cerca di spiegazioni. Per strada però, Vittorio avrà un incidente che non gli permetterà di arrivare a destinazione. L'uomo tornerà a casa dove verrà accudito dalla cognata. A quel punto la giovane Guarnieri, preoccupata per non aver avuto notizie del marito inizierà a chiamarlo. Vittorio però preferirà non sentirla e non le rivolgerà la parola. Quello che potrebbe succedere è che la giovane fotografa, prenda un volo per l'Italia per raggiungere il marito e farsi perdonare. Il dottor Conti però, deluso dal comportamento della moglie potrebbe non perdonare la ragazza e decidere di porre fine al loro matrimonio.