Le riprese de Il Paradiso delle Signore 5 si sono concluse la scorsa settimana, ma la messa in onda su Rai 1 non si ferma. Intanto, in attesa del ritorno sul set per girare le nuove puntate, proseguono gli appuntamenti giornalieri della quinta stagione. Le storyline che coinvolgono i personaggi della soap continuano a evolversi e alcune prenderanno una piega drammatica. Questo accadrà nella trama di cui è protagonista Cosimo Bergamini che rischierà di veder svanire tutto ciò che ha investito in un affare immobiliare. Tuttavia, quando tutto sembrerà perduto, arriverà nelle mani di Gabriella una prova compromettente su Umberto Guarnieri.

La giovane stilista potrebbe anche decidere di usarla per ricattare il banchiere e ottenere che il marito non perda la fabbrica.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore Gabriella trova la lettera di Arturo

Umberto Guarnieri si distingue sempre per la freddezza con cui gestisce gli investimenti della sua banca. Proprio per queste sue caratteristiche, si può definire "un abile uomo d'affari" che sarebbe meglio non incrociare sul proprio cammino. Ne sa qualcosa Cosimo Bergamini, imprenditore novello che, dopo la morte del padre, ha dovuto accollarsi tutte le responsabilità del buon capofamiglia. Per portare avanti questo ruolo in maniera egregia è necessario anche saperci fare negli affari e in questo campo è ancora alle prime armi.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore Guarnieri approfitterà della buona fede del giovane e gli comunicherà che è saltato l'investimento edilizio su cui entrambi si erano accordati. In questo modo Bergamini rischierà il tracollo finanziario e con esso quello emotivo. Nel frattempo, sbucherà fuori una lettera scritta da Arturo Bergamini prima di morire.

Sarà la moglie di Cosimo a venirne in possesso e a leggerne il contenuto che potrebbe servirle contro Umberto Guarnieri.

Riemerge la questione Ravasi ne Il Paradiso delle signore: nella lettera di Bergamini i sospetti su Umberto Guarnieri

Arturo Bergamini aveva più volte fatto capire a Umberto e Adelaide di essere a conoscenza dei fatti accaduti a New York quando Achille Ravasi era misteriosamente scomparso.

Come il pubblico ricorderà, la contessa era particolarmente preoccupata per le accuse velate dell'imprenditore. Prima di morire l'uomo aveva scritto una lettera di cui non si è più parlato. Nella missiva, l'uomo gettava ombre su Umberto Guarnieri e accuse pesanti sul suo coinvolgimento nei fatti di New York. Gabriella verrà in possesso della lettera proprio quando la stabilità economica della famiglia Bergamini verrà messa in pericolo dalle azioni del cinico commendatore. Dunque, bisognerebbe aspettarsi una reazione da parte della stilista e di Cosimo, se la giovane gli mostrerà la scoperta fatta. Con l'acqua alla gola e in mano una prova compromettente contro Guarnieri, è facile pensare che Gabriella con o senza Cosimo, potrebbe ricattare Guarnieri per non perdere la fabbrica.