Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le trame di questa sesta edizione risultano essere piuttosto avvincenti, e ben presto si entrerà nel vivo delle vicende. La storia d'amore fra Rocco e Maria è una delle più romantiche della soap. Iniziata alla fine della scorsa serie, la relazione fra i due prosegue a distanza, dato che il giovane Amato ha lasciato Milano. Il ragazzo si è trasferito a Roma per inseguire il sogno di diventare un ciclista professionista, difatti è stato ingaggiato da una squadra della capitale.

Tuttavia già a partire da inizio stagione il nipote di Agnese ha iniziato a farsi sentire sempre meno con la sua fidanzata. Maria, infatti, ha iniziato a preoccuparsi per la freddezza dimostrata dal suo promesso sposo, il quale si limita a scriverle qualche riga ogni tanto. Inoltre la giovane Puglisi è apparsa particolarmente angosciata nel momento in cui ha visto una foto su un giornale, in cui il fidanzato compare in compagnia di una bella ragazza. Nonostante i timori di Maria, Rocco è riuscito a rassicurare la fidanzata presentandosi a gran sorpresa a Milano per Natale. Il ciclista le ha rinnovato la sua promessa d'amore, dicendole che il prossimo maggio si sposeranno. Non è detto però che per i due giovani siciliani ci sia un epilogo felice.

Del resto Rocco ha promesso, ma di lui non c'è nemmeno l'ombra, infatti è assente da Il Paradiso dalla fine della quinta stagione.

Il Paradiso delle Signore 6: Rocco trascura Maria

Rocco e Maria sono una delle coppie più belle de Il Paradiso delle Signore. Il loro amore è nato dapprima da parte di Maria, la quale è apparsa sin da subito invaghita del giovane Amato.

Il ragazzo invece inizialmente sembrava non essersi proprio accorto dei sentimenti che la giovane Puglisi provava per lui. Dopo diverso tempo, ed un flirt Irene, il nipote di Agnese è riuscito a rendersi conto di essere innamorato della sarta de Il Paradiso, anche grazie all'intercessione della stessa signorina Cipriani. Alla fine della quinta stagione, i due ragazzi si sono giurati amore eterno, andando contro anche alla volontà del padre di lei.

Rocco prima di partire per Roma ha promesso che ben presto sarebbero convolati a giuste nozze. Tuttavia a partire dall'inizio della nuova serie il ragazzo sembra essere cambiato, difatti si fa sentire piuttosto di rado con la sua promessa sposa. Tale comportamento non è affatto sfuggito alla giovane Puglisi, la quale ha iniziato ad interrogarsi sulle motivazioni dell'allontanamento del fidanzato. Nel momento in cui Armando le ha mostrato un articolo in cui viene lodata la carriera ciclistica di Amato, Maria ha notato che nella fotografia il suo promesso appare in compagnia di un'altra donna. A questo punto la ricamatrice, unendo i pezzi, ha pensato che Rocco la stesse tradendo.

Il Paradiso: a rischio le nozze di Rocco e Maria

Nel corso delle scorse puntate de Il Paradiso il rapporto fra Rocco e Maria sembrava essersi incrinato a causa dell'allontanamento da parte del ragazzo. Tuttavia il cugino di Salvo e Tina ha saputo stupire la sua fidanzata presentandosi a Milano in occasione della festività natalizie. Durante il suo soggiorno in città, il ciclista ha dichiarato a Maria che ben presto si uniranno in matrimonio. La giovane Puglisi ha così tirato un respiro di sollievo, certa che le cose fra lei e Rocco vadano per il verso giusto. Da sottolineare però che dello sposo non veda nemmeno l'ombra, difatti il ritorno del giovane Amato non è stato mostrato al pubblico. Pertanto anche se Maria è sicura che si sposeranno, tanto da cucire già l'abito nuziale, non è detto che il matrimonio fra i due si celebrerà.

Considerando che la vita di Rocco è ormai a Roma, non sarebbe da escludere che lui lì si sia anche innamorato di un'altra donna, motivo per cui si era distaccato dalla fidanzata ufficiale. Del resto la promessa di matrimonio potrebbe essere solo un modo per prendere tempo, dato che non ha il coraggio di lasciare Maria.