Verso la trasparenza retributiva e la fine della flessibilità

Si è registrato molto fermento negli ultimi mesi per una novità legislativa destinata a cambiare la comunicazione nel mondo del lavoro, ossia l’approvazione definitiva del decreto legislativo sulla trasparenza retributiva, per il quale le imprese dal 7 giugno 2026 saranno obbligate a esplicitare le fasce salariali già in fase di selezione, eliminando il tabù del segreto professionale. Contemporaneamente però si è consolida una tendenza avviata nell'ultimo anno dai principali player globali del comparto tecnologico e finanziario: il ritorno obbligatorio e strutturato negli uffici, con politiche di return to office sempre più stringenti, adottate da colossi che hanno ridotto o addirittura eliminato le quote di lavoro remoto.

Diventa inevitabile che, in questo scenario, l'identità visiva recuperi una centralità determinante. Essa si configura come il primo strumento di affermazione individuale, un codice necessario per negoziare la propria autorevolezza prima ancora di iniziare il confronto professionale.

Dallo Smart Working al Power Dressing: la fine del comfort domestico

Dopo anni di comfort domestico e confini sfumati, accolti fino a qualche anno fa come concreta possibilità di cambio di paradigma sociale, il rientro negli uffici ha generato un fenomeno sociologico definito dagli osservatori come il ritorno del power dressing. Nella quotidianità professionale del 2026 la giacca smette di essere un accessorio da esibire per diventare un "interruttore" psicologico: Indossare un'uniforme codificata, infatti, serve a segnalare al cervello il passaggio alla funzione lavorativa, attivando una postura e una soglia di attenzione diverse, costruendo un confine netto tra il privato e il professionale.

La giacca come interruttore psicologico

In questa transizione, la giacca o il completo strutturato smettono di essere percepiti come simboli di uno status passato per trasformarsi in veri e propri interruttori mentali. Indossare un abito codificato assolve a una funzione specifica: segnalare al cervello la fine della disponibilità domestica e l'inizio della prestazione professionale. Questo ritorno a codici estetici definiti risponde a un bisogno di ordine interiore, permettendo di governare meglio la transizione emotiva tra casa e ufficio. La cura nel vestire diventa così un mezzo per riappropriarsi di una postura intellettuale e di una soglia di attenzione che la comodità dello smart working aveva parzialmente attenuato.

Verso una nuova estetica del rigore professionale

Il power dressing del 2026 si configura dunque come una forma di gestione del quotidiano. Non si tratta di un obbligo gerarchico, quanto della necessità di ricostruire parametri visivi e confini personali in un ambiente tornato a essere fisico e competitivo. Rimettersi in ordine, curando il dettaglio e il taglio dei capi, rappresenta un gesto per riprendere il controllo del proprio tempo e del proprio ruolo.

La cura della propria immagine professionale non come atto di vanità, ma il segnale di un equilibrio ritrovato in una realtà lavorativa che richiede, oggi, presenze nitide e identità ben delineate.