C’è una domanda che gira ovunque: l’intelligenza artificiale ci toglierà il lavoro?

La risposta è sorprendente. E soprattutto… molto diversa da quello che si sente in giro.

La norma UNI 11621‑8:2026, pubblicata il 30 aprile 2026, introduce per la prima volta in Italia una classificazione ufficiale delle professioni dell’intelligenza artificiale. Definisce 12 profili, con competenze, responsabilità e attività standardizzate per imprese, PA e formazione. I ruoli coprono l’intera filiera: governance, progettazione, sviluppo, dati, sicurezza e ricerca.

Tra le figure chiave: Chief ai Officer, AI Consultant, AI Product Manager e Prompt Engineer. Presenti anche profili tecnici come ML Engineer, Deep Learning Engineer, Data Engineer e NLP Engineer. La norma aiuta le aziende a costruire team AI coerenti e a individuare competenze mancanti. Supporta enti formativi nella creazione di percorsi professionali aggiornati. Favorisce la certificazione delle competenze richieste dall’AI Act europeo. Riduce la confusione del mercato, dove i titoli erano spesso inventati o sovrapposti. È un passo decisivo per rendere l’adozione dell’AI più chiara, sicura e professionale.

L’AI entra ovunque. Ma non per prendere il posto di nessuno

Dati, documenti, traduzioni, assistenza clienti.

L’AI è già lì. Lavora veloce, instancabile, precisa.

Ma c’è un punto che cambia tutto: l’AI non elimina le professioni. Interviene solo sulle parti ripetitive.

E questo significa una cosa semplice: non sostituisce l’uomo. Lo affianca.

Come un assistente. Come un acceleratore. Come uno strumento che amplia lo sguardo.

Dove viene usata di più l’AI oggi

Uffici e amministrazione Compila, ordina, controlla. Ma non decide.

Customer service e comunicazione Risponde alle domande semplici. Ma non capisce emozioni.

Traduzioni standard Perfette per i testi tecnici. Ma non per la sfumatura umana.

Settori tecnici e green Droni, sensori, dati. Ma il lavoro sul campo resta umano.

Il lavoro non sparisce, cambia

L’ANSA lo ripete chiaramente: la vera trasformazione non è la scomparsa dei lavori, ma il modo in cui li facciamo.

E infatti oggi mancano:

elettricisti evoluti

tecnici del fotovoltaico

manutentori specializzati

operatori ambientali

esperti di riciclo

tecnici di cantiere

analisti dei dati ambientali

Professioni fisiche, contestuali, responsabili. Impossibili da automatizzare.