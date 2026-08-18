Il debito pubblico italiano ha superato la soglia dei 3.200 miliardi di euro e la domanda che inevitabilmente emerge è semplice: cosa accadrebbe se questa crescita proseguisse ancora per dieci anni? La risposta dipende da molti fattori, ma un esercizio matematico permette di capire immediatamente la dimensione del problema.

Nel 2025 il debito pubblico italiano era già arrivato a circa 3.095,5 miliardi di euro. Nello stesso anno il rapporto tra debito e PIL è stato pari al 137,1%, mentre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è sceso al 3,1% del PIL.

Il punto fondamentale è che 3.200 miliardi non rappresentano una somma che lo Stato italiano deve semplicemente "restituire" tutta insieme. Il debito pubblico viene continuamente rifinanziato attraverso l'emissione di nuovi titoli di Stato. Il problema, quindi, non è soltanto quanto debito esiste oggi, ma quanto velocemente aumenta, quanto costa finanziRecord Debito Pubblico Italiano 2026arlo e quanto cresce contemporaneamente l'economia italiana.

Lo scenario

Partiamo dal dato di circa 3.207 miliardi di euro e ipotizziamo, esclusivamente per costruire uno scenario, che il debito aumenti ogni anno di circa 223 miliardi.

Con una crescita lineare, il calcolo sarebbe relativamente semplice:

3.207 + (223 × 10) = circa 5.440 miliardi di euro.

Nel 2036, quindi, il debito pubblico italiano potrebbe trovarsi nell'ordine dei 5.400-5.500 miliardi di euro.

È una cifra enorme, ma bisogna fare attenzione a non trasformare questa simulazione in una previsione. Il debito non cresce necessariamente ogni anno dello stesso identico importo. Possono intervenire crescita economica, inflazione, variazioni dei tassi di interesse, politiche fiscali, privatizzazioni, avanzo primario e numerosi altri fattori.

C'è poi un secondo modo, ancora più interessante, per osservare il problema. Se invece di aggiungere ogni anno 223 miliardi ipotizzassimo che il debito cresca a un tasso percentuale costante equivalente al ritmo osservato nello scenario di partenza, il risultato sarebbe ancora più elevato: dopo dieci anni si arriverebbe a un valore nell'ordine dei 6.300 miliardi di euro.

La differenza tra i due risultati è importante. Una crescita lineare porta a circa 5.440 miliardi; una crescita composta porta a circa 6.290 miliardi. Non sono previsioni alternative, ma due esercizi matematici che mostrano quanto rapidamente possa diventare grande una dinamica apparentemente gestibile nel breve periodo.

Il vero problema non è il numero assoluto

Guardare esclusivamente ai 3.200 miliardi rischia però di creare una rappresentazione incompleta. Per valutare la sostenibilità del debito pubblico italiano bisogna confrontarlo con il PIL.

Nel 2025 il rapporto debito/PIL italiano è stato del 137,1%. L'Italia si trovava quindi già su uno dei livelli più elevati dell'Unione europea.

Questo significa che se nei prossimi dieci anni il debito aumentasse molto più rapidamente dell'economia, il problema diventerebbe progressivamente più serio.

Al contrario, se il PIL nominale crescesse abbastanza velocemente, una parte dell'aumento del debito potrebbe essere assorbita dalla crescita dell'economia. È proprio per questo che gli economisti guardano molto più al rapporto debito/PIL che al valore assoluto del debito.

Ed è qui che emerge una delle principali fragilità italiane: la crescita economica rimane modesta.

Secondo le previsioni pubblicate da Istat nel giugno 2026, il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo il +0,5% registrato nel 2025.

La Commissione europea, nella sua previsione di primavera, ha invece indicato una crescita ancora più contenuta, con il PIL italiano atteso in aumento dello 0,5% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027.

Il confronto è quindi abbastanza chiaro: se il debito continua ad aumentare di centinaia di miliardi mentre l'economia cresce lentamente, il rapporto tra debito e PIL tende a rimanere sotto pressione.

Anche gli interessi diventano decisivi

C'è poi un'altra variabile che potrebbe diventare sempre più importante: il costo degli interessi.

Quando lo Stato deve rifinanziare i titoli in scadenza, deve farlo alle condizioni offerte dal mercato in quel momento. Se i rendimenti aumentano, il costo medio del debito tende progressivamente a salire.

La Commissione europea ha già segnalato per l'Italia un aumento della spesa per interessi in rapporto al PIL, legato anche all'incremento dei rendimenti.

Questo produce un meccanismo potenzialmente problematico: più debito significa più titoli da rifinanziare; tassi più elevati significano interessi più costosi; interessi più elevati rendono più difficile mantenere i conti pubblici in equilibrio.

Non significa automaticamente che l'Italia sia destinata a una crisi del debito. Significa però che il margine di manovra dello Stato può ridursi.

Cosa potrebbe significare per gli italiani?

Se il debito pubblico italiano arrivasse realmente nell'area dei 5.400-6.300 miliardi entro il 2036, le conseguenze non sarebbero necessariamente un'immediata esplosione delle tasse o un taglio automatico delle pensioni.

L'effetto sarebbe più graduale.

Uno Stato con un debito molto elevato deve destinare una quota significativa delle proprie risorse al servizio del debito. Questo può ridurre lo spazio disponibile per nuovi investimenti pubblici, infrastrutture, sanità, istruzione, riduzione della pressione fiscale o interventi durante le crisi economiche.

Il problema diventerebbe ancora più evidente in presenza di una recessione. In quel caso lo Stato potrebbe avere bisogno di spendere maggiormente per sostenere famiglie e imprese proprio nel momento in cui i mercati potrebbero chiedere rendimenti più elevati per acquistare nuovi titoli.

È questo il vero punto della questione: non esiste una soglia magica oltre la quale 3.000, 4.000 o 5.000 miliardi diventano automaticamente insostenibili. La sostenibilità dipende dal rapporto tra crescita economica, deficit, avanzo primario, interessi e fiducia degli investitori.

Il futuro dipende soprattutto dalla crescita

La buona notizia è che l'aumento del debito non è un destino matematico inevitabile. Il ritmo può cambiare.

Nel 2025 l'Italia ha registrato un saldo primario positivo pari allo 0,8% del PIL, mentre il deficit complessivo è sceso al 3,1%.

Questo dimostra che è possibile migliorare la dinamica dei conti pubblici anche partendo da un livello di debito molto elevato.

Il problema è che per invertire davvero la traiettoria servirebbe una combinazione di disciplina fiscale e crescita economica più robusta.

Se il PIL italiano riuscisse a crescere più rapidamente per molti anni, il rapporto debito/PIL potrebbe stabilizzarsi o diminuire anche con un certo aumento del debito nominale. Se invece la crescita rimanesse vicina agli attuali livelli e il debito continuasse ad aumentare di oltre 200 miliardi all'anno, lo scenario diventerebbe progressivamente più difficile.

2036: la cifra conta, ma conta ancora di più il rapporto con il PIL

L'esercizio sui dieci anni serve quindi soprattutto a rendere visibile una dinamica.

Partendo da circa 3.207 miliardi, con un incremento lineare di circa 223 miliardi all'anno, nel 2036 si arriverebbe a circa 5.440 miliardi di debito pubblico italiano.

Con una dinamica composta, il risultato potrebbe essere nell'ordine dei 6.300 miliardi.

Ma nessuno di questi due numeri dovrebbe essere interpretato come una previsione ufficiale. Sono scenari costruiti mantenendo costante una dinamica che, nella realtà, cambia continuamente.

La questione decisiva sarà un'altra: quanto crescerà l'Italia rispetto a quanto crescerà il suo debito?

Se nei prossimi dieci anni l'economia italiana riuscirà a crescere in modo sostenuto, aumentare produttività e occupazione e mantenere sotto controllo deficit e interessi, anche un debito nominalmente più elevato potrebbe rimanere gestibile.

Se invece il debito pubblico italiano continuerà ad aumentare rapidamente mentre il PIL crescerà poco, il problema non sarà soltanto raggiungere una nuova cifra record. Sarà la progressiva riduzione dello spazio finanziario a disposizione dello Stato.

È questa la ragione per cui i 3.200 miliardi rappresentano soprattutto un campanello d'allarme sulla traiettoria, più che un'imminente richiesta di pagamento di una gigantesca somma.