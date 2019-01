Annuncio

Lorella Cuccarini si permette di alzare la voce fuori dal coro della cosiddetta egemonia culturale della sinistra nel mondo dello spettacolo, dichiarandosi “sovranista”, ed ecco che a reprimerla ci pensa subito una sua collega: Alba Parietti. Ospite della trasmissione di Radio 2, I Lunatici, condotta tutte le notti dall’1.30 alle 6.00 da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la Parietti critica la collega Cuccarini per aver osato sostenere che il governo formato dal M5S di Luigi Di Maio e dalla Lega di Matteo Salvini abbia fatto più cose di sinistra dei precedenti governi, anche di quelli che si dichiaravano di sinistra.

Un insulto inaccettabile per Alba che ha irriso Lorella paragonando Salvini a storici leader della sinistra come Antonio Gramsci, Luigi Berlinguer, o addirittura Che Guevara.

Ma, soprattutto, la mora ha accusato la bionda di voler salire sul carro dei vincitori gialloverdi.

Parietti contro Cuccarini: ‘Vorrei sapere cosa ci vede di sinistra nella politica di Salvini’

È un’Alba Parietti indignata e delusa quella che si presenta ai microfoni notturni dei Lunatici per discutere, tra le altre cose, delle recenti dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi da Lorella Cuccarini [VIDEO]. La collega showgirl (entrambe abbastanza attempate per fare quel mestiere, a dire la verità, anche se ancora bellissime) si era permessa di definirsi “la più sovranista degli italiani”, di parlare di “blocco dell’immigrazione sacrosanto, non di destra” e, infine, di aver ‘bestemmiato’ sostenendo che l’attuale governo in cui c’è anche Matteo Salvini avrebbe fatto più cose di sinistra dei precedenti.

“Quindi dopo Gramsci e Berlinguer per lei c’è Salvini”, ha ironizzato la nota pasionaria di sinistra. “Non sapevo che Lorella si occupasse di politica”, ha proseguito poi irridendo la collega che, con questa “teoria interessante” (per non dire bislacca ndr), le avrebbe fatto comprendere quanto se ne intenda di politica e di storia.

‘Il carro dei vincitori è sempre molto pieno’

L’invettiva della prossima opinionista de L’Isola dei famosi prosegue in maniera ancor più virulenta, se possibile, quando Alba Parietti afferma disgustata quanto le sembri “evidente che il pensiero di Lorella sia ben allineato con Matteo Salvini”. Ma il leader leghista sarebbe già “talmente bravo” di suo da non avere certo bisogno di “sostenitori” come Lorella Cuccarini. La Parietti adombra il sospetto che l’intenzione della collega, con la sua sparata, sia solo quella di salire sul “carro dei vincitori” che, però, avverte, “è sempre molto pieno”. Lei, infatti, dichiara di non starci proprio “comoda su questo carro” (su questo ndr).

Visto che in Italia vige la democrazia, secondo Alba sarebbe meglio “esprimere un pensiero contrario”. Non proprio quello che ha fatto lei nel corso di questi ultimi decenni. Per concludere, definire Salvini “più di sinistra di quelli di sinistra” è stato solo un “azzardo”. Per questo la Parietti invita la Cuccarini a sostenere un confronto pubblico per capire quale sia la sua “concezione della sinistra”.