SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti [VIDEO] mostrano una discreta perdita da parte del Movimento 5 Stelle, che si allontana dalla vetta. I pentastellati si attestano al 25,2%, dopo aver perso l’1,1% rispetto alla scorsa settimana. Un deciso passo indietro per Luigi Di Maio, che si trova attualmente a sette lunghezze dalla Lega. Quest’ultima è stabile al 32,2% e non ha fatto segnare alcun cambiamento in confronto alla precedente rilevazione.

Non fa passi avanti o indietro anche il Partito Democratico, che si attesta al 17,3%, mentre per Forza Italia c’è da registrare una lieve perdita (-0,1%), che lo porta all’8,2%.

Decisamente meglio FdI, che sale al 4,2%, incrementando il proprio bottino dello 0,4%. A seguire troviamo Più Europa con il 3,2% (+0,3%), tallonato da MDP, SI e altri di sinistra, che insieme raccolgono il 3,1% (+0,3%). Poco più indietro staziona Potere al Popolo (2,5%), che fa registrare un incremento dello 0,3%. Infine, le altre liste totalizzano il 4,1% (-0,1%). In questa settimana sono stati resi noti anche i sondaggi politici di BiDiMedia, di cui vi riportiamo di seguito i dati, così da confrontarli con quelli appena indicati per SWG.

BiDiMedia: crescono PD e Forza Italia, giù Lega e M5S

Il M5S perde terreno anche per questo istituto di ricerca. Rispetto alla volta scorsa si è portato al 25,6%, con un calo pari allo 0,9%. Gli fa compagnia la Lega, che scivola al 30,8% (-0,6%).

Nonostante questo, il gap tra i due si è ampliato a favore del partito di Matteo Salvini. Ad approfittarne ci provano PD e FI. Il primo guadagna l’1,8%, portandosi al 18,7%, mentre il secondo sale al 9,3%, dopo aver aumentato il proprio valore dell’1,2%

Resta invariata la percentuale per Fratelli d’Italia (3,3%), mentre indietreggia Più Europa (-0,5%), attestandosi al 2,9%. A seguire c’è MDP con il 2,4% (+0,2%), dopodiché troviamo Potere al Popolo con l’1,4% (-0,3%). Per quanto riguarda gli altri partiti, ci sono Possibile e CasaPound con lo 0,6% entrambi, tallonati da Il Potere della Famiglia (0,5%). Insieme, SVP-UV e Noi con l’Italia si attestano tutti allo 0,4%, mentre chiudono Partito Comunista, Italia agli Italiani e Civica Popolare con lo 0,3%. Altre liste non specificate raccolgono l’1,8%.

In attesa di ricevere altri aggiornamenti sui sondaggi elettorali [VIDEO], vi riportiamo un'indagine effettuata da IPSOS relativa al giudizio degli italiani sul Governo. I cittadini bocciano l’esecutivo in economia. Il 19% ha un’opinione molto negativa riguardo all’operato, mentre il 56% ha risposto abbastanza negativo. Appena il 16% ritiene abbastanza positivo il lavoro svolto dal Governo, mentre soltanto il 2% ha indicato molto positivo.