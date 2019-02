Annuncio

Con una lettera inviata al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti (ex compagno di Daniela Santanchè), la capogruppo al Senato di Forza Italia, la professoressa ed avvocato bolognese Anna Maria Bernini, ha affrontato diversi aspetti della situazione Politica attuale, soffermandosi in particolare su tre punti principali:

La misura del reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle per contrastare il tasso di povertà assoluta presente nel nostro Paese.

L’intenzione del Movimento 5 Stelle di chiudere i negozi e i centri commerciali la domenica e nei giorni festivi.

La volontà di Forza Italia di iniziare la raccolta delle firme per indire un referendum abrogativo contro le misure sopraccitate in modo che sia direttamente il popolo italiano a scegliere e a decidere.

Reddito di cittadinanza, Bernini: ‘Ricetta illusoria di terz’ordine’

Sul primo punto, l’ex ministro delle politiche europee ha spiegato che il reddito di cittadinanza sarebbe soltanto una ricetta illusoria: “illusionismo di terz’ordine”, lo ha infatti definito.

Per la figlia del giurista Giorgio Bernini, proporre “soluzioni semplici a problemi complessi”, come starebbero facendo i Cinque Stelle, è una strada non praticabile e non percorribile. Infatti per la senatrice Bernini, la misura del reddito di cittadinanza “è la risposta sbagliata a un’istanza giusta”. Un pasticcio che non abbatterebbe il tasso di povertà assoluta presente all’interno del nostro Paese. Un provvedimento, a detta della senatrice, che alimenterà soltanto l’economia sommersa e farà la fortuna dei doppiolavoristi in nero.

Sul secondo punto, la presidente dei senatori di Forza Italia ha spiegato che se si decidesse di tener chiusi i negozi e i centri commerciali nel fine settimana e nei giorni festivi, a crollare sarebbero i consumi, i posti di lavoro e di conseguenza tutta l’economia nazionale. Anche su questo punto, Forza Italia, come pure altre forze politiche presenti in Parlamento, si sono già dichiarate contrarie.

'I referendum? Scossa per rafforzare il profilo liberale e riformista di FI’

Sui due provvedimenti sopraccitati che intendono varare i Cinque Stelle, Anna Maria Bernini ha spiegato che Forza Italia si opporrà strenuamente ricorrendo all’arma del referendum popolare, sfidando dunque il Movimento 5 Stelle sul loro stesso terreno. “Insomma, direttore, io ritengo che i referendum siano la scossa che ci vuole per rafforzare il nostro profilo liberale e riformista - ha sottolineato la Bernini - ma anche per lanciare un segnale alto e forte a tutto il centrodestra e riportarlo alla realtà”.