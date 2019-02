Annuncio

Annuncio

Giornata di votazioni in Abruzzo per le elezioni Regionali. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e sarà possibile recarsi alle urne fino alle ore 23. C'è grande attesa di conoscere i risultati e, di conseguenza, il nuovo Governatore della regione del Centro Italia. Tra i candidati figurano Marco Marsilio (esponente di Fratelli d'Italia, candidato per il centrodestra), Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle), Giovanni Legnini (centrosinistra) e Stefano Flajani (Casapound).

Quella delle regionali in Abruzzo non è soltanto una sfida locale, bensì il primo vero test elettorale per il governo Conte. Sarà molto utile verificare se – come sostengono tutti i sondaggisti – la Lega è diventato il primo partito anche nel Centro-Sud, fattore che potrebbe ulteriormente scombinare le carte in tavola nell'esecutivo.

Annuncio

Affluenza in calo alle 12

Affluenza in calo alle 12 di oggi per le elezioni Regionali in Abruzzo. Secondo i dati diffusi da Eligendo, a mezzogiorno si sono recati alle urne il 13,42% degli aventi diritto al voto. Il dato è più basso rispetto alle Regionali del 2014, quando allo stesso orario l'affluenza era stata del 15,92%.

Regionali Abruzzo, come si vota

Agli elettori sarà consegnata una scheda di colore verde con cui si potrà indicare il candidato Presidente ed una delle liste a lui collegate. Sarà inoltre possibile indicare una o due preferenze, ma solo a candidati di sesso diverso (pena l'annullamento della seconda preferenza). Non è previsto il voto disgiunto, per cui qualsiasi preferenza in tal senso sarà considerata nulla.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il sistema elettorale per queste elezioni Regionali in Abruzzo è sul modello proporzionale, con soglia di sbarramento fissata al 4% per le liste non coalizzate e al 2% per le liste in coalizione. Non è previsto ballottaggio, per cui il candidato che avrà ottenuto più voti – pur non avendo raggiunto il 50% più uno dei voti – diventerà il nuovo Governatore.