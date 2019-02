Annuncio

Annuncio

Il Vicepremier e leader del partito politico 'Movimento 5 stelle', vincitore alle elezioni dello scorso 4 marzo, si è concesso ad un'intervista rilasciata ai microfoni del programma 'Di martedì', condotto da Giovanni Foris su La7. Luigi Di Maio ha tenuto ad avere voce in capitolo a margine del mancato processo a Matteo Salvini, il quale, secondo il Tribunale dei Ministri di Catania, sarebbe dovuto essere processato con il capo d'imputazione di 'sequestro di persona', per aver bloccato il trasbordo dei migranti che, nell'estate 2018, erano rimasti a bordo della Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana.

Luigi Di Maio risponde alle critiche di chi mette in discussione il 'Movimento 5 Stelle'

''Io sono soddisfatto di come si sia arrivati a questa decisione.

Annuncio

Hanno deciso gli iscritti al Movimento 5 Stelle, ha vinto secondo me la partecipazione, ha vinto la democrazia diretta. E quando ho visto il risultato, il 59% dei nostri iscritti ha detto che c'era un interesse preminente dello Stato nella decisione del Governo per il caso Diciotti e il 41% ha espresso il contrario, in quel momento ho realizzato di aver fatto bene a indire quel sondaggio. Perché quando senti dire che nel Movimento ci sono delle visioni diverse, si vota, e il risultato ci unisce tutti. Per tre giorni si è parlato dei 100.000 iscritti al Movimento, che hanno votato su una decisione Politica. Questo rende diverso il Movimento dalle altre forze politiche'', ha dichiarato Luigi Di Maio ai microfoni di La7, dove il ministro dello sviluppo economico e leader del M5S ha risposto a diversi quesiti posti dal conduttore Giovanni Foris.

Annuncio

I migliori video del giorno

'Un magistrato chiede che un ministro venga processato e lei risponde no', questo è il primo tema al vetriolo che Floris ha assegnato a Luigi Di Maio, il quale ha asserito che in 5 anni trascorsi all'opposizione il Movimento 5 Stelle non ha mai votato per l'immunità parlamentare. ''La votazione indetta dal Movimento non ha chiamato gli iscritti a votare circa l'articolo 68 della Costituzione sull'immunità parlamentare, ma ha chiamato gli iscritti ad esprimersi sull'articolo 96 della Costituzione, chiedendo se nell'azione di Governo eseguita a bordo della Diciotti se si sia agito nell'interesse dello Stato o meno. Si è votato su un'azione di Governo Lega-M5S'', ha aggiunto il Vicepremier, che ha anche tenuto a chiarire che nel caso Diciotti si è deciso di far ritardare il trasbordo dei migranti in Italia, per trovare insieme al resto dell'Unione Europea una soluzione ad una possibile redistribuzione in Europa dei migranti.

Annuncio

Le dichiarazioni rilasciate da Luigi Di Maio possono essere ascoltate in un video pubblicato sul sito di La7.