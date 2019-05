Durante una discussione sulla legge per l'estradizione, nel Parlamento di Hong Kong si è scatenata una rissa di dimensioni spaventose. I deputati dei vari schieramenti politici hanno prima iniziato a inveire e a contendersi i microfoni, per poi venire direttamente alle mani in modo violento. Alcuni sono rimasti feriti ed uno è stato persino portato via in barella. Il tema dell'estradizione è molto discusso, poiché alcuni temono che potrebbe indebolire l'indipendenza di Hong Kong rispetto alla Cina.

Hong Kong: rissa nel Parlamento - nypost.com

La rissa nel Parlamento di Hong Kong

Si stavano discutendo alcuni emendamenti della legge sull'estradizione, nel Parlamento di Hong Kong, quando la tensione è cominciata a salire. Le fazioni politiche contrapposte hanno iniziato a insultarsi a vicenda, poi sono saltate sui banchi e, infine, hanno iniziato a contendersi letteralmente i microfoni. Si è quindi arrivati a una vera e propria rissa, con tanto di calci e pugni, sotto gli occhi esterrefatti dei giornalisti presenti.

Sedare gli animi è stato difficile e, alla fine dello scontro, molti parlamentari sono rimasti feriti. Uno è stato persino portato via in barella. Una simile rissa, per quanto eccessiva, dimostra quanto il tema dell'indipendenza di Hong Kong, seppur toccato indirettamente come in questo caso, sia ancora caldo e dibattuto (e anche difeso strenuamente da alcuni).

Il tema in discussione che ha scatenato la bagarre

Tutto è partito a causa della discussione che si stava tenendo riguardo agli emendamenti da apportare alla legge sull'estradizione.

Le modifiche che alcuni partiti starebbero cercando di inserire, consentirebbero di estradare in Cina, a Macao e a Taiwan tutti coloro che sono anche solo sospettati di aver commesso reati in quei Paesi.

I gruppi politici che invece non vogliono accettare questi emendamenti, ritengono che simili modifiche porterebbero a una diminuzione dell'indipendenza di Hong Kong. Questo è infatti un territorio che gode di una parziale autonomia rispetto al governo cinese, e che ha dei sistemi politici e degli stili di vita molto più occidentalizzati.

Alcuni, perciò, temono che, andando a favorire l'estradizione in Cina, si creerebbe il rischio di far subire processi sommari anche a persone non gradite al governo cinese, basando il tutto su accuse non chiare riguardanti presunti pericoli per la sicurezza nazionale.

I partiti politici più vicini alla Cina, invece, sostengono che questi emendamenti saranno necessari per estradare un uomo sospettato di omicidio. La questione, dunque, è molto complessa e, proprio a causa di posizioni così divergenti, i deputati sono arrivati alle mani, scatenando una simile rissa.