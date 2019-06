Il nuovo sondaggio rilasciato durante il Tg di Enrico Mentana rivela che il Carroccio e Matteo Salvini non si sono affatto fermati, come si era sospettato ultimamente. La Lega supera infatti di nuovo il 37% e stacca ancor di più Pd e Movimento 5 Stelle. Gli altri partiti al tempo stesso rimangono più o meno tutti nelle stesse posizioni e, al momento, non sembrano essere in grado di raggiungere i "primi in classifica". A questo punto, se dovesse cadere l'attuale governo, il centrodestra otterrebbe più del 50% dei voti.

Pubblicità

Pubblicità

La Lega torna al 37,3%

Secondo il nuovo sondaggio elaborato da Swg e rilasciato per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, la situazione è tornata ad essere estremamente positiva per la Lega. Mentre infatti si vocifera di un calo e di una progressiva diminuzione, in realtà il partito di Matteo Salvini torna prepotentemente a farsi avanti, riguadagnando il 37,3% e la posizione stabilissima di primo partito d'Italia.

Ciò significa che rispetto a una settimana fa (37%) il Carroccio ottiene un +0,3%, che non è moltissimo, ma consolida un primato indiscutibile e allontana sempre di più i diretti inseguitori. Nonostante i toni (lievemente) più bassi rispetto alla campagna elettorale delle Europee, Salvini dunque continua a piacere agli italiani.

Pubblicità

Pd e M5S ristagnano nelle proprie posizioni

Il secondo partito, al momento il PD, rimane pressoché stabile, guadagnando uno 0,1%. Raggiunge così il 22,6%. Sembra essere uscito dunque dalla crisi profonda di un anno fa, ma è ancora ben lontano dai numeri degli anni passati.

Il Movimento 5 Stelle, invece, perde un ulteriore 0,3% e scende al 18%. Il partito di Luigi Di Maio soffre ormai di una fase di stanca indiscutibile, e il ritorno di Alessandro Di Battista nell'arena politica al momento non sembra aver portato grandi risultati dal punto di vista dei sondaggi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Matteo Salvini M5S

Forza Italia, rimasta stabile al 6,6%,supera di poco Fratelli d'Italia, che torna al 6,5%. Solo una settimana fa c'era stato lo storico sorpasso della Meloni su Berlusconi, ma ora sarà da capire se era stato solo un momento, o se invece in futuro questa possibilità si rivelerà reale.

In ogni caso, la maggioranza di Governo, seppur con i numeri invertiti, continua a mantenere un primato indiscutibile. Questi sondaggi, infatti, in teoria non danneggiano minimamente le due forze dell'esecutivo unite.

Al contempo, però, è pur vero che se questi numeri fossero confermati da eventuali votazioni, la destra unita supererebbe da sola il 50%. In molti, perciò, sospettano che si possa tornare a nuove elezioni, forse già tra qualche mese, e Salvini, forte di numeri, potrebbe essere senza dubbio il vincitore assoluto.