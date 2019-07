Quella di oggi è stata l'ennesima giornata incandescente per il governo gialloverde. La riunione del Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare la riforma della Giustizia (targata M5S) e il nodo autonomie (particolarmente caro alla Lega di Matteo Salvini). La seduta, però, iniziata in ritardo, è stata sospesa dopo soli 5 minuti.

Cdm sospeso dopo 5 minuti

C'era grande attesa per il Consiglio dei ministri in programma oggi, mercoledì 31 luglio, alle ore 15: a Palazzo Chigi, si sarebbe dovuto discutere la delicata riforma della giustizia ed il pacchetto autonomie.

La giornata Politica, però, si è conclusa con un nulla di fatto. Intorno alle 16, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto un rapido colloquio e, poco più tardi, ha avuto inizio un brevissimo Cdm.

Secondo quanto si è appreso finora la riunione è stato avviata solo perché, relativamente ad alcune leggi regionali, c'era l'urgente necessità di deliberare l'impugnativa per dare mandato all'avvocatura dello Stato.

Il Cdm è stato però sospeso (in un primo momento a "tempo indeterminato") pochi minuti dopo per "questioni tecniche" legate ad alcuni nodi - e divergenze - relative alla riforma della giustizia. Sono continuati, invece, gli incontri politici.

'Svolta epocale', 'No, solo acqua'

Il ddl sulla giustizia è arrivato in Cdm in un clima a dir poco arroventato. il vice premier Luigi Di Maio, entusiasta lo ha annunciato così: "Oggi il nostro ministro Alfonso Bonafede porterà in Consiglio dei ministri una riforma epocale".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Matteo Salvini

Sui social ha inoltre precisato che con la nuova normativa, si dirà basta agli indagati a vita: chi sbaglierà, pagherà subito,

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, senza troppi giri di parole, ha demolito il provvedimento in diretta Facebook poco dopo mezzogiorno; criticando la bozza, il leader leghista, ha dichiarato "Il ministro Bonafede ci mette anche la buona volontà, ma in realtà la sua riforma della Giustizia è solo acqua".

Poi, ha aggiunto che il testo targato Cinque Stelle non è quello che si aspettano gli italiani: "Serve una riforma imponente, vera, decisiva e storica", ha quindi concluso.

A stretto giro è arrivata la replica del ministro pentastellato: "Ci vediamo in Consiglio dei ministri e non su Facebook, ha spiegato: "Cosi, forse, finalmente potrò ascoltare le argomentazioni, visto che durante il preconsiglio nessuno ha detto nulla".

Poi ha precisato: "Con certezza so che la riforma dimezza i tempi dei processi, favorisce gli investimenti e l'economia; inoltre fornisce tempi certi a coloro che sono coinvolti in un processo e, finalmente, rompe i rapporti torbidi tra magistratura e politica.