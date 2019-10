Si vota oggi 27 ottobre 2019 in Umbria per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei venti consiglieri che formeranno l’Assemblea consiliare dell’undicesima legislatura che resterà in carica fino al 2024. Le urne resteranno aperte fino alle ore 23:00. Hanno diritto al voto oggi circa 700 mila elettori umbri.

Affluenza in crescita alle ore 12

Intanto è già stato registrato un forte aumento dell'affluenza.

Alle ore 12 secondo i dati del Ministero dell’Interno, si è già presentato al voto il 19,55 % degli aventi diritto contro il 15,39% che lo avevano fatto alla stessa ora del 31 maggio 2015. Un aumento quindi del 4% circa.

C’è molta attesa per lo spoglio che avverrà durante la notte, poiché queste elezioni regionali, secondo molti osservatori, pur avvenendo in un territorio locale piuttosto limitato, rappresentano comunque un primo banco di prova per il governo Conte Bis.

Gli otto candidati presidente

Complessivamente sono otto i candidati presidente. Le forze politiche che appoggiano il Governo Conte Bis puntano sul rappresentante civico Vincenzo Bianconi, a suo sostegno ci sono le liste del PD, del M5S, Europa Verde, Sinistra civica e verde e "Bianconi per l'Umbria".

Donatella Tesei è la candidata del centrodestra unito, essendo sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, oltre alle liste "Umbria Civica" e "Tesei presidente".

Gli altri candidati sono: Andrea Pappalardo (per i "Gilet Arancioni"), Giuseppe Cirillo (per il Partito delle buone maniere), Claudio Ricci (sostenuto da "Proposta Umbra", "Italia Civica", "Ricci Presidente"), Emiliano Camuzzi (PCI, Potere al Popolo), Rossano Rubicondi (per il Partito Comunista) e Martina Carletti (per la lista Riconquistare l'Italia).

Sistema elettorale

Come si vota? Per le elezioni in Umbria non è consentito il voto disgiunto (ovvero non si può votare per un candidato Presidente e per una lista a lui non associata); vi sono, secondo la legge elettorale vigente nella Regione, tre modi per votare: votare il candidato Presidente e una lista a lui collegata; votare solo il candidato Presidente (e in questo caso il voto si estenderà anche alle liste) oppure votare solo una lista (in questo caso il voto andrà anche al candidato Presidente che la lista votata appoggia).

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del consiglio regionale e a turno unico. Verrà quindi eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Verosimilmente nel corso della nottata inizieranno a essere chiari i primi risultati.