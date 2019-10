Il tema Pensioni resta particolarmente sentito dagli Italiani. Si tratta di un argomento che coinvolge praticamente tutte le generazioni. Quelli che si avvicinano a lasciare il lavoro, quelli che sono nel pieno della loro carriera professionale e vorrebbero sapere fino a che età sono destinati a lavorare e i giovani. Si perché le difficoltà del sistema previdenziale hanno fatto crescere una certa angoscia nelle nuove generazioni rispetto al trattamento pensionistico che potrebbero avere quando saranno anziani.

Proprio di questo tema si è parlato nel corso della trasmissione Di Martedì, condotta da Giovanni Floris. L'ex Ministro Elsa Fornero ha sottolineato come, al momento, più che la pensione futura la vera problematica giovanile sia il lavoro. Una constatazione che ha acceso il dibattito con il giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha voluto mettere alla prova la conoscenza del mondo dei giovani della professoressa con una singolare richiesta di informazioni sullo youtuber Cicciogamer.

La Fornero dice che i giovani pensano al lavoro

Negli ultimi anni più volte si sono ascoltate indagini statistiche, demografiche e tecniche che hanno messo in allarme le nuove generazioni rispetto ai possibili scenari del loro futuro previdenziale. Elsa Fornero però preferisce affidarsi al proprio pragmatismo. "Non diciamo - evidenzia - cose che possono terrorizzare le persone. Il sistema pensionistico non sarà generoso con i giovani, soltanto se i giovani non avranno un lavoro". "Che preoccupazione - si chiede - può avere un giovane di oggi che non ha un lavoro? Pensate che possa preoccuparsi se non avrà una pensione?".

Nuzzi tira in ballo Cicciogamer

A quel punto è intervenuto Gianluigi Nuzzi. "Lei - le chiede - parla con i giovani?". La risposta della Fornero è immediata: "Lei prende me nella settimana in cui ho incontrato i giovani a Torino".

A quel punto Nuzzi sceglie di metterla alla prova in mondo singolare: "Lei sa chi è Cicciogamer?". Il riferimento è a uno dei maggiori youtuber italiani, molto conosciuto tra le nuove generazioni.

La Fornero risponde con sincerità: "Non lo so, ma potrei fare anche io una battuta". Nuzzi ha poi proseguito sulla strada dell'ironia: "Visto che lei parla con i giovani, forse parlerà come lui. Avrà il suo stesso linguaggio". A quel punto Fornero ha scelto di replicare in maniera piccata: "Io coi giovani parlo tutti i giorni e riesco a comunicare più di quanto non faccia lei. Se voi considerate a parlare ai giovani soltanto per battute, i giovani sono sfiduciati".