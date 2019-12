Giorgia Meloni, attraverso il suo profilo Twitter, ha attaccato duramente il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La leader di Fratelli d'Italia ha criticato la scelta del grillino di annunciare il fatto che voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. Parole particolarmente dure quella di Giorgia Meloni che ha sottolineato come i fatti all'attenzione della magistratura riguardino un periodo in cui i due facevano parte di uno stesso governo e come, in quell'occasione, DI Maio non avesse proferito alcun tipo di parola.

Meloni ricorda quando Di Maio era nel governo gialloverde

L'annuncio di Luigi Di Maio non è naturalmente a titolo personale, ma riguarderebbe l'intero Movimento Cinque Stelle. Questo fa andare su tutte le furie Giorgia Meloni che sceglie di schierarsi dalla parte del leader della Lega, sottolineando quella che, a suo dire, sarebbe l'incoerenza di tutto l'universo pentastellato. Le questioni legate alla nave Gregoretti si annidano in un periodo storico in cui al timone del Paese c'era il governo gialloverde con Lega e Movimento Cinque Stelle che, almeno in teoria, andavano a braccetto.

"Si rimane basiti - sottolinea Giorgia Meloni - perché Di Maio quando era Ministro con Salvini nello stesso governo non disse una parola verso il suo collega che decideva di non far sbarcare gli immigrati".

Meloni contro l'immigrazione clandestina

Quello che non torna alla Meloni è che oggi o allora Di Maio avesse torto. "O tu hai ragione oggi e non si capisce perché sei stato zitto pur di tenerti la poltrona - evidenzia rivolgendosi al Ministro del M5S - Oppure avevi ragione allora e quindi tu oggi stai usando le istituzioni per sanare qualche conto personale ed è una cosa per la quale non si usano le istituzioni italiane". Parole che poi diventano sprezzanti nei confronti di tutto l'ambiente grillino: "Ecco perché noi di Fratelli d'Italia al governo con voi del Movimento Cinque Stelle non ci siamo venuti e non ci verremo mai.

Esattamente perché vi consideriamo degli impresentabili".

A conclusione del suo intervento Giorgia Meloni ha annunciato che Fratelli d'Italia voterà contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. "Salvini - ha incalzato - ha fatto il suo lavoro e ci aspettiamo che vengano indagati quei ministri che hanno favorito l'immigrazione clandestina che in Italia è un reato". Una presa di posizione dura da parte di Giorgia Meloni che, ancora una volta, ha manifestato tutta la sua contrapposizione al Movimento Cinque Stelle. Si attende l'eventuale risposta di Di Maio.