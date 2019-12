Giorgia Meloni, attraverso il suo profilo Twitter, ha pubblicato un estratto dell'intervista rilasciata da Nicola Zingaretti a Lucia Annunziata. Ospite della trasmissione Rai Mezz'ora in più, il segretario del Pd ha avuto modo di esternare critiche piuttosto dure nei confronti dell'opposizione. Ha posto l'accento sul fatto che, in quattro mesi di governo giallorosso, non siano arrivate proposte costruttive da parte della destra, attaccandola anche sulla propria natura di coltivatrice di paure tra la gente.

La risposta di Giorgia Meloni è stata piuttosto diretta ed articolata anche su quelle che, a suo avviso, sarebbero le idee palesate, contrariamente a quanto sostenuto dall'avversario politico.

Zingaretti lamenta mancanza di proposte dal centrodestra

Nel video postato da Giorgia Meloni, Nicola Zingaretti è protagonista di dichiarazioni dure nei confronti del centrodestra. "Questa destra sovranista e salviniana, checché se ne dica, vive - sostiene - una stagione di crisi". Parole ovviamente destinate a far discutere, considerato che la controparte sarebbe verosimilmente pronta a far valere numeri che, almeno nei sondaggi, sembrano segnalare quantomeno una maggiore difficoltà del Partito Democratico in fatto di consenso.

Zingaretti rivela come, a suo avviso, la destra abbia bisogno di speculare sulle paure della gente. Un concetto espresso senza mezzi termini rispetto ad un tema molto caldo come il Meccanismo Europeo di Stabilità. "Si sono inventati di sana pianta la vicenda del Mes per avere il consenso, per suscitare paure e, poi, candidarsi a rappresentarle. Quando non esistono, le inventano". E l'attacco diventa anche politico: "In quattro mesi non c'è stata una proposta delle destre di Salvini e della Meloni per risolvere i problemi finanziari italiani". A queste parole è arrivata la risposta piccata da parte della leader di Fratelli d'Italia.

La Meloni risponde con le sue proposte

Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Nicola Zingaretti con quelle che sarebbero le proposte da parte del centrodestra.

"Fdi - scrive - ha presentato una contro-manovra con proposte economiche e finanziarie ben articolate: tassa piatta su redditi incrementali, web tax, contrasto a grande evasione e alla concorrenza sleale. Ma Zingaretti era distratto dalle nuove priorità del PD: ius soli e lotta al fascismo". Parole che, da una parte mirano a legittimare l'operato dell'opposizione di Fratelli d'Italia, dall'altra attaccano politicamente il Partito Democratico e l'attenzione verso temi che, al momento, potrebbero non essere prioritari per gli italiani.