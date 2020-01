Vittorio Sgarbi è stato ospite della trasmissione Mediaset Stasera Italia nella serata di giovedì 30 gennaio. Nella circostanza il deputato è stato chiamato ad esprimere il suo parere, proprio nel momento in cui era in corso un vertice di maggioranza. Un appuntamento che il critico d'arte ha avuto modo di commentare usando toni particolarmente ruvidi. Lo ha fatto manifestando il dissenso che spesso esprime nei confronti del Movimento 5 Stelle, aggiungendo che, al momento, ci sarebbe un Mattarella che farebbe quasi finta di non vedere quella che è la situazione del Paese.

Non esplicitato, ma facile da intendere il riferimento al fatto che, al momento, i partiti di maggioranza non sembrano avere grande riscontro nelle ultime elezioni.

Sgarbi definisce il Pd appoggiato a 'mentecatti'

Vittorio Sgarbi, nel corso di Stasera Italia, ha palesato tutto il suo scetticismo rispetto alla possibilità che questo governo possa essere protagonista di una riunione proficua. "Questo è - ha tuonato - un vertice di incapaci, il cui dato plastico è venuto furori con le Regionali. Chi ha il 4% non può essere la maggioranza".

Il riferimento va naturalmente al poco esaltante risultato elettorale dei grillini alle elezioni del 26 gennaio. "Sono - ha tuonato Sgarbi - dei fantasmi, sono dei morti". Chi, invece, era andato male alle ultime politiche erano stati i dem. Sgarbi lo ricorda: "Il Partito Democratico ha perso le elezioni perché è arrivato terzo e si appoggia a questi mentecatti".

Sgarbi etichetta Crimi come autoreggente

Il giudizio sprezzante del deputato si è poi spostato sul Presidente del Consigli dei Ministri: "Conte è una nullità assoluta. Sembra indispensabile, ma è retto da nessuno". Lo scetticismo di Vittorio Sgarbi, invece, non ha dubbi sui possibili temi di cui si può discutere in un vertice dell'attuale governo: "Di quanto sono incapaci. Di un governo tenuto in piedi per forza per far sopravvivere trecento deputati inutili".

Non è mancata, inoltre, la stoccata al Presidente della Repubblica. In molti, soprattutto nel centrodestra, ritengono che il Capo dello Stato potrebbe avvalersi della facoltà di sciogliere le Camere sulla base di elezioni e sondaggi che raccontano un sentimento popolare molto distante dagli attuali rapporti di forza presenti in Parlamento. "Mattarella - ha tuonato Sgarbi - finge di non sapere quello che si vedeva già alle Europee".

L'ultima frecciata è arrivata ancora una volta contro il Movimento Cinque Stelle: "Un vertice di minoranza di minorati. Minorati di minoranza, legati ad un leader che si chiama Crimi che è un autoreggente che si regge da solo".

Parole che ancora una volta suggeriscono lo scarso apprezzamento di Sgarbi verso l'attuale esecutivo.