Il coronavirus è lo spauracchio che, nel 2020, sta terrorizzando il mondo. La segnalazione dei casi presenti in Lombardia ha fatto scattare un po' di paura tra la popolazione italiana e lombarda in particolare. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attraverso il suo profilo Twitter, ha inteso manifestare il fatto che l'Italia è attenta sul da farsi. Un punto di vista che non sembra trovare l'approvazione di Vittorio Feltri che, con un post ironico, ha manifestato riserve sull'effettiva affidabilità della macchina organizzativa italiana, coordinata dal premier.

Conte segnala che il livello d'attenzione è massimo

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha inteso rassicurare i cittadini sulle questioni legate al coronavirus. L'emergenza virale ha ormai raggiunto ufficialmente anche l'Italia e, soprattutto in Lombardia, si sta predisponendo tutto affinché la si possa affrontare con mezzi e strumenti adeguati a disposizione dei cittadini. Il premier, attraverso il suo tweet, ha inteso mettere in evidenza come, al momento, si stia lavorando per tenere altissima "la soglia del'attenzione".

Ha confermato la presenza dei casi segnalati nel lodigiano, ma allo stesso tempo ha inteso porre in rilievo che sono state innescate tutte le azioni necessarie e finalizzate alla tutela della popolazione. Il tutto, come scritto, si sta muovendo in raccordo con quelle che sono le indicazioni del Ministero della Salute.

Sul #Coronavirus continuiamo a tenere altissima la soglia della precauzione. Dopo i nuovi casi nel lodigiano, abbiamo messo in atto le azioni necessarie per tutelare la popolazione, in raccordo con le indicazioni del @MinisteroSalute — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) February 21, 2020

Feltri: 'Conte perderà la guerra al coronavirus'

Twitter, al giorno d'oggi, è uno di quegli strumenti che permettono di misurare gli umori dell'opinione pubblica.

Tra le risposte che arrivano al post di Giuseppe Conte, si possono scorgere dei tweet particolarmente polemici. C'è la sensazione che più di qualche persona, una volta conosciuto il problema coronavirus, si aspettasse che una diffusione come quella che sta avvenendo nel lodigiano potesse essere evitata. In questi casi, come spesso accade, si punta il dito contro chi dovrebbe vigilare. Su Twitter, però, tra i post che colpiscono c'è quello di Vittorio Feltri.

Il giornalista non ha un'opinione particolarmente elevata di Giuseppe Conte e del suo governo. Intervenendo sulla questione relativa al virus, ha modo di proporre una dichiarazione particolarmente stringata ma, come nel suo stile, parecchio tagliente.

"Conte - scrive Vittorio Feltri - farà la guerra al Coronavirus e ovviamente la perderà". Parole che ancora una volta mostrano una fiducia non certo elevata da parte del giornalista nei confronti del premier e di tutta la sua squadra presente al governo.