Valentina Nappi torna ad attaccare Matteo Salvini. Lo fa attraverso il suo profilo Twitter. Stavolta il tema sono le dichiarazioni rilasciate dal leader della Lega in merito alle donne che abortirebbero in maniera seriale. Parole che hanno suscitato lo sdegno di alcune donne e che hanno fatto si che lo stesso ex Ministro abbia specificato il fatto che le sue dichiarazioni riguardassero anche la salute dell'universo femminile. La nota attrice di film a luci rosse ha inteso mettere davanti Salvini al fatto che ha una figlia.

Sulla vicenda è intervenuto, nelle ultime ore, anche Vittorio Sgarbi che ha avuto modo di schernire i punti di vista espressi da Valentina Nappi.

Nappi - Salvini, scontro costante

Tra Matteo Salvini e Valentina Nappi la storia di botta e risposta si arricchisce di un nuovo capitolo. In passato i due non se le erano mandati a dire su temi come i migranti. Stavolta l'attrice, attraverso il suo profilo Twitter, ha rilanciato un ritaglio di giornale in cui il leader della Lega parla di aborto. "Il pronto soccorso non è la soluzione a stili di vita incivili" è il virgolettato che viene addebitato a Salvini.

La risposta di Valentina Nappi arriva a margine: "Hai una figlia, prima o poi...". Il primo tweet risale allo scorso 17 febbraio, ma ha avuto un'evoluzione dettata dal confronto che l'attrice ha avuto con alcuni suoi follower. Tra loro, però, è spuntato un Vittorio Sgarbi che si è rivelato particolarmente polemico, nei confronti di un'interlocutrice con cui ha avuto confronti accesi anche durante trasmissioni televisive.

Hai una figlia, prima o poi... pic.twitter.com/N1aUqbNXnC — Valentina Nappi (@ValeNappi) February 17, 2020

Vittorio Sgarbi risponde con ilarità

Valentina Nappi, di fronte a chi critica l'aborto o la facilità con cui lo si fa, si lascia andare ad interrogativi che suonano anche come considerazioni. "E se - chiede - la ragazza resta incinta con uno stupro?" e poi manifesta l'intenzione di difendere le poprie posizioni.

"Proprio perché - scrive l'attrice - ho una coscienza verifico le fonti delle notizie, non odio il mio prossimo, non mi faccio zittire dal primo cafone che sbraita. E soprattutto resto curiosa e aperta al dialogo". Tra le risposte fa capolino un altro con cui spesso si becca: Vittorio Sgarbi. Il deputato e critico d'arte, con un velo di ilarità neanche troppo sottile, replica a Valentina Nappi: "Ha parlato Santa Maria Goretti". Parole che, evidentemente, mirano evidentemente a screditare l'attrice. Non resta, perciò, che attendere se arriverà anche una risposta di Matteo Salvini che, in genere, utilizza i social per rispondere a chi lo critica pesantemente.

Nel caso di Valentina Nappi potrebbe anche averlo urtato il fatto che sia stata menzionata la figlia su un tema delicato.