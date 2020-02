“Può durare un altro po’ questo Coronavirus?”. A pronunciare questa frase che sta facendo molto discutere è stata Michela Murgia. La scrittrice sarda, ospite il 26 febbraio scorso della trasmissione L’Assedio, in onda sul canale Nove e condotta da Daria Bignardi, si è mostrata visibilmente soddisfatta per il fatto di aver potuto viaggiare da Roma a Milano in maniera molto comoda, su aerei semi vuoti, per poi arrivare in una capitale lombarda piacevolmente, a suo modo di vedere, deserta. La Bignardi, pur mantenendo un tono scherzoso, è stata comunque costretta a smorzare gli entusiasmi della Murgia, ricordandole che la diffusione del coronavirus ha anche degli aspetti negativi, come ad esempio il numero dei contagi, dei morti e gli enormi danni all’economia italiana.

Laconico il commento della Lega sui social: “Ma si può!”.

Daria Bignardi parla di coronavirus a L’Assedio

In apertura della puntata de L’Assedio di mercoledì 26 febbraio, Daria Bignardi spiega che, a seguito dei provvedimenti emessi dal Ministero della Salute e della Regione Lombardia, il suo programma va in onda senza pubblico in studio, allo scopo di evitare contatti troppo stretti tra le persone. “Iniziamo subito parlando dell’attualità e quindi di coronavirus - dichiara la conduttrice sorridendo - qui con me c’è il professor Andrea Grignolio.

Poi, guardando Michela Murgia seduta accanto a lei, prosegue: “E però è anche arrivata da Roma, io l’ho ingannata dicendo ma figurati, a Milano va tutto bene, è tutta una invenzione dei media, vieni Michela”.

La battuta di Michela Murgia sul coronavirus: ‘Se durasse ancora ci metterei la firma’

“Mi sono fidata, è vero”, risponde Michela Murgia dimostrando di voler stare al gioco della Bignardi. “Ti sei fidata e non hai trovato nessuno”, chiosa la conduttrice, ignara della replica che sta per fornirgli la scrittrice.

“Ho viaggiato comodissimamente in un aereo semi vuoto - racconta la Murgia senza riuscire a nascondere una certa soddisfazione - sono arrivata in una città senza traffico, le persone normalmente (sono talmente tante che) non riesco a fare un passo”. Poi, forse non totalmente conscia della portata delle sue parole, lancia la provocazione finale: “E invece devo dire che...può durare un altro po’ questo virus (inteso come coronavirus ndr)?

Se il risultato è la vivibilità delle strade io ci metterei la firma”.

La reazione della Bignardi e quella della Lega

L’accostamento tra la diffusione in Italia del coronavirus e il netto miglioramento della qualità della vita di Michela Murgia, lascia per un attimo interdetta Daria Bignardi che, pochi secondi dopo, però, è quasi costretta ad intervenire. “Diciamo che ci sono dei pro e dei contro”, commenta rivolta alla sua ospite la quale, forse capita la gaffe, lascia cadere lì il discorso. Ma le sue parole ormai viaggiano già sui social e il primo a cogliere l’occasione per ‘bastonare’ mediaticamente una delle voci più critiche di Matteo Salvini è proprio la Lega.

Sulle pagine social ufficiali del Carroccio, infatti, compare un post che aggiunge solo un telegrafico “Ma si può!” alle dichiarazioni della Murgia.