Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale su Quotidiano.net, ha avuto modo di fare il punto della situazione sugli scenari attuali e futuri della politica italiana. Il conduttore di "Porta a Porta" ha manifestato una certa insofferenza rispetto al fatto che l'attenzione mediatica sia al momento catalizzata su diatribe politiche, mentre fin troppi dati raccontano quanto l'Italia sia in difficoltà sotto il profilo economico. Non a caso ha parlato "parole" che riempiono i giornali, a fronte di una situazione di un paese ultimo in Europa e lontano dal realizzare le sue opere fondamentali che rischia di farsi via via più difficile.

Riguardo, però, alla potenziale crisi che, al momento, potrebbe esplodere in seno al governo Conte ha parlato di un Matteo Renzi che, a suo avviso, ha sempre il colpo in canna.

Vespa parla di mozione di sfiducia per Bonafede

È noto come, al momento, esistano dissidi tra Italia Viva ed un governo che è pronto ad avallare le riforme sulla prescrizione e sulla velocizzazione del processo penale. Il tema rappresenta una sorta di grimaldello in grado di scardinare l'attuale stabilità della maggioranza.

Bruno Vespa, da attento conoscitore della scena politica, lo sa bene e lo puntualizza: un eventuale delegittimazione del Ministro della Giustizia Bonafede potrebbe essere il passaggio finale per l'attuale maggioranza con Italia Viva. "La mozione di sfiducia - evidenzia il giornalista - è pronta e può essere tirata fuori al momento opportuno. Ma il momento potrebbe tardare settimane".

Vespa ritiene che Renzi tornerà all'attacco

Quello che, però, fa nascere degli interrogativi e che dopo la ressa verbale Italia Viva, secondo Vespa, sarebbe pronta a votare a favore del pacchetto giustizia (prescrizione compresa), nonostante le esternazioni fortemente contrarie di Matteo Renzi. Ci si chiede, dunque, che senso possa avere tutto quello che sta accadendo e Bruno Vespa ha un'idea chiara: "Apparentemente nessuno.

Si sta giocando al gatto col topo. Il problema è che sia Conte che Renzi sono convinti di essere il gatto". Restano i dubbi su quanto possa prolungarsi la vita di un governo, dove i ministri di Italia Viva disertano un Cdm e ci sarebbero progetti già pronti secondo Vespa. "Dopo la prescrizione - anticipa il conduttore di Porta a Porta - Renzi partirà all'attacco del reddito di cittadinanza, dell'intercettazioni e quant'altro". Il clima potrebbe farsi incandescente perché arriverà il momento in cui l'esecutivo dovrà provvedere alcuni dirigenti e funzionari in punti chiave. "Pd e M5S- rivela Vespa - cercheranno di fargli toccare palla sulle nomine di primavera".