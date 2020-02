Le elezioni suppletive del 23 febbraio svoltesi a Napoli, si sono concluse con la vittoria del noto giornalista Sandro Ruotolo, il quale è stato quindi eletto senatore della Repubblica.

L'affluenza è stata bassissima (inferiore al 10%), ma è stato un test elettorale che ha dato segnali interessanti anche per le regionali di fine maggio in Campania. Questa tornata elettorale suppletiva per l'elezione di un senatore, si era resa necessaria dopo la morte dell'esponente del M5S Franco Ortolani, scomparso il 22 novembre del 2019.

L'andamento del voto nel collegio interessato alla consultazione elettorale

Le consultazioni elettorali suppletive del Senato nel collegio uninominale di Napoli 7, hanno riguardato i quartieri di Arenella, Barra, Miano, Piscinola - Marianella, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria e Vomero.

I candidati in competizione erano cinque: Giuseppe Aragno della lista Potere al Popolo, Salvatore Guangi per il centrodestra unito, Riccardo Guarino della civica Rinascimento partenopeo, il candidato del M5S Luigi Napolitano e il candidato del centrosinistra (compreso DemA del sindaco De Magistris) Sandro Ruotolo.

Già dalle prime ore del mattino della domenica si era intuita la bassa affluenza . Alla chiusura dei seggi, avvenuta alle 23:00, gli elettori che hanno esercitato il loro diritto al voto sono stati complessivamente 34.009 pari al 9,52% ,un' affluenza veramente ridotta al minimo.

Il vincitore Ruotolo ha ottenuto complessivamente 16243 voti pari al 48,45% delle preferenze valide. Piazza d'onore per Guangi del centrodestra con 8066 voti pari al 24,06%.

Terzo posto per il M5S Napolitano, che ha ottenuto 7533 voti pari al 22,47%. Nelle due ultime posizioni sono arrivati rispettivamente Aragno con 865 voti pari al 2,58% e Guarino con 819 voti pari al 2,44%.

In totale le preferenze valide sono state 33.256, con 74 schede bianche, 407 nulle e due contestate.

Il commento del neo senatore alla notizia della vittoria

I sostenitori del centrosinistra hanno esultato per la vittoria ottenuta, cantando Bella Ciao davanti alla Domus Ars, nel centro di Napoli.

Il neo eletto di Palazzo Madama, Sandro Ruotolo, parlando a caldo davanti ai microfoni dei suoi colleghi della stampa napoletana, ha affermato che in una giornata come quella che si è verificata, con il panico Coronavirus, e le feste di Carnevale in svolgimento nella città, l'affluenza al voto è stata veramente molto ridotta. Il neo senatore della Repubblica ha detto che "c'è la necessità di incontrare le persone ed occuparsi veramente dei loro problemi". Una delle proposte che intende fare è quella di chiedere al Governo di predisporre un piano per le periferie del Mezzogiorno.

Anche Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, ha espresso soddisfazione per una vittoria ottenuta anche grazie al suo impegno nei confronti del noto giornalista d'inchiesta.