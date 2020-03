Luciana Littizzetto, nel corso di Che tempo che fa dell'1 marzo, è stata protagonista di uno sketch in cui si è travestita da 'amucona'. Evidente il riferimento al gel igienizzante che, in piena emergenza virale, è diventato una sorta di oggetto del desiderio. Collegata da casa sua, ha simulato che gli citofonasse qualcuno che si chiama Salvini, sebbene, in realtà, alla fine si sia rivelato essere lo chef che porta lo stesso cognome del leader della Lega. Tuttavia, tra un risata e l'altra, non sono mancate le frecciate al numero uno del Carroccio, considerato che sono stati citati diversi 'oggetti' simbolo di vicende che hanno riguardato l'ex Ministro dell'Interno: dal citofono al mojito.

Sulla pagina ufficiale di Che tempo che fa si sono registrate reazioni contrastanti rispetto alla scelta comica della popolare attrice.

In tempo di coronavirus la Littizzetto prova a sdrammatizzare

Sono giorni in cui l'Italia convive con il timore ed il fiato sospeso. C'è attesa di conoscere come si evolveranno le situazioni legate al coronavirus. Nel frattempo c'è chi, come Luciana Litizzetto, prova a sdrammatizzare. Lo fa con un travestimento che richiama in maniera abbastanza chiara il più famoso dei gel igienizzanti che, nei giorni scorsi, era quasi diventato introvabile.

Nel tentativo di esorcizzare il virus prova persino a cantare una filastrocca che suscita particolare ilarità in Fabio Fazio. Ad un certo, punto, però il campanello di casa sua inizia a suonare. Recandosi al citofono per chiedere chi è, accoglie la risposta con un certo stupore: "Salvini?". Rivolgendosi al conduttore esclama: "Mi ha trovato Fabio, non è possibile". Dopo aver provato a rispondere al suo interlocutore che non fosse in casa, si lascia andare ad un'altra esclamazione: "A casa non ho mojito, ho solo della valeriana e del succo d'arancia".

A Che tempo che fa l'ospite è Simone Salvini

Sebbene, come detto, ci siano elementi che richiamino il citofono a cui suonò Salvini al Pilastro di Bologna ed il mojito del Papeete di Rimini dove il leghista si fece immortalare lo scorso anno anno, tuttavia, non c'è lui dall'altro lato del campanello. C'è, infatti, lo chef vegano Simone Salvini. Andando, però, a spulciare quelli che sono i commenti presenti all'interno della pagina ufficiale di Che tempo che fa si registrano reazioni di diverso tenore.

C'è chi ricorda a Luciana Littizzetto quanto sia unica e chi, invece, manifesta pensieri di natura diametralmente opposta. "Sei - scrive qualcuno - e rimarrai sempre antipatica vuoi fare ridere e sei pietosa". Altri, invece, tuonano: "la manderei a lavorare". L'altro dato certo è che il filmato, a giudicare dal numero di visualizzazioni, condivisioni ed interazioni, è diventato virale.