Anche Rula Jebreal critica duramente Luca Zaia per la frase sui cinesi che mangerebbero topi vivi. In piena emergenza Coronavirus, le dichiarazioni rilasciate alcuni giorni fa dal Governatore leghista del Veneto hanno rischiato di innescare una crisi diplomatica tra Roma e Pechino, con danni incalcolabili non solo per l’economia, ma anche per l’immagine dell’Italia. O, almeno, è questo ciò che pensa la giornalista, conduttrice per una serata dell’ultimo Festival di Sanremo. La Jebreal cinguetta una riflessione sul suo profilo Twitter che provoca migliaia di reazioni.

In molti chiedono a gran voce le dimissioni di Zaia, ma tanti altri continuano a puntare il dito contro i cinesi e le loro presunte abitudini igieniche.

Le dichiarazioni di Luca Zaia contro i cinesi: ‘Li abbiamo visti tutti mangiare topi vivi’

Ospite alcuni giorni fa della tv locale Antenna 3-Nord Est, Luca Zaia ha cercato di spiegare i motivi della bassa diffusione, a suo dire, del coronavirus in Italia e, in particolare, nel Veneto da lui governato. L’igiene e la formazione culturale del popolo italiano, ha detto il politico leghista, consiste anche nel “farsi la doccia, lavarsi spesso le mani e in un regime di pulizia personale particolare”.

Secondo Zaia, poi, è importante anche il modo in cui gli italiani si alimentano. “Cosa c'entra? - si è domandato polemicamente - C’entra perché è un fatto culturale. La Cina ha pagato un grande conto di questa epidemia perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o questo genere di cose”.

Le scuse del Governatore del Veneto non convincono Rula Jebreal

La considerazione finale sui cinesi che mangerebbero topi vivi, però, ha scatenato una vera e propria bufera diplomatica che ha costretto Zaia a scusarsi pubblicamente e a fare dietrofront.

Intervistato dal Corriere della Sera, ad esempio, il Governatore del Veneto ha puntualizzato che “nella migliore delle ipotesi sono stato frainteso, nella peggiore strumentalizzato” perché, ha aggiunto, “quella frase mi è uscita male, d’accordo. Se qualcuno si sente offeso, mi scuso. Non era mia intenzione fare il qualunquista e tanto meno generalizzare. Intendevo fare una riflessione più compiuta”.

Giustificazioni che, evidentemente, non sono apparse sufficienti a Rula Jebreal.

Oggi tanti colleghi USA mi chiedono se Zaia si rende conto del danno enorme all’immagine e all’economia dell’Italia, quando dice che i cinesi mangiano i topi vivi.

Questo è l’uomo ritenuto moderato dalla lega, considerato per il ministero degli Esteri? 🤦🏽‍♀️pic.twitter.com/4S0xHeNh4z — Rula Jebreal (@rulajebreal) February 29, 2020

Il tweet della Jebreal scatena i social

La giornalista italo-israeliana, che lavora però negli Usa, ha deciso di pubblicare un tweet in cui, condividendo il video incriminato di Zaia, ha criticato senza sconti il Governatore del Carroccio.

“Oggi tanti colleghi USA - ha cinguettato la Jebreal - mi chiedono se Zaia si rende conto del danno enorme all’immagine e all’economia dell’Italia, quando dice che i cinesi mangiano i topi vivi. Questo è l’uomo ritenuto moderato dalla Lega, considerato per il Ministero degli Esteri?”. Parole durissime che innescano una serie infinita di commenti al post. Molti, come già detto, si accodano a Rula chiedendo le dimissioni del leghista. Ma in migliaia continuano ad avere seri dubbi che l’igiene dei cinesi possa essere paragonata a quella degli italiani.