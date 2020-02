In Italia si continua a parlare di Coronavirus. Da una parte c'è l'aspetto sanitario, dall'altro però l'Italia si interroga su come organizzare il proprio futuro. Sì, perché c'è il rischio che questo periodo di inattività possa inficiare la già debole economia del Paese. Tuttavia, forse il timore più forte riguarda l'immagine che, in questi giorni, il Bel Paese sta lasciando di sé a livello internazionale.

Esiste la possibilità che possa essere veicolata l'idea di un'Italia divenuta ormai un nido di untori ed un maxi-focolaio del coronavirus.

Ricostruzioni che, evidentemente, sarebbero un deterrente importante per uno dei maggiori vettori economici italiani: il turismo. Ed è per questo che Giorgia Meloni, attraverso i suoi social network, ha provato a lanciare un appello con l'obiettivo che possa diventare virale. Il suo obiettivo è far capire che l'Italia non è nella situazione disperata che si rischia di configurare con immagini che descrivono un Paese in ginocchio al cospetto del coronavirus.

Giorgia Meloni vuole spiegare al mondo come stanno le cose

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le notizie relative a stati come Mauritius e Israele che hanno chiuso le loro porte agli italiani, soprattutto se provenienti dalle zone di Veneto e Lombardia. La paura è sempre la stessa: la possibilità che gli italiani muovendosi dal loro paese possano divenire 'untori' altrove. E se il problema riguarda i singoli cittadini che si spostano, figurarsi quale potrebbe essere la percezione di chi, invece, deve recarsi dall'estero in rinomate località come Venezia considerando che questa è vicina a focolai dell'emergenza virale.

Giorgia Meloni, attraverso i suoi profili social, ha inteso lanciare un messaggio finalizzato a descrivere la situazione italiana, diversamente da come si rischia di interpretarla dall'estero.

Giorgia Meloni dice in inglese che situazione è diversa da come sembra

E' stata lei stessa, nell'annunciare il suo video, e a sottolineare come la sua clip possa essere considerata un appello ai turisti di tutto il mondo.

Il fine è, come detto, veicolare l'idea che le immagini e le notizie che raccontano l'Italia nel mondo in questo momento non racconterebbero il vero. "L'Italia - ha scritto - è sempre pronta e fiera di accogliervi con tutte le sue unicità. Non rinunciate alla più bella meta turistica da visitare e conoscere". Parole che anticipano un video in cui si vede la leader di Fratelli d'Italia con alle spalle il Colosseo e parlare un inglese fluente. Nell'occasione Giorgia Meloni prova a spiegare come l'elevato numeri di casi di contagio da coronavirus in Italia dipendano anche strettamente dall'elevatissimo numero di controlli e di tamponi effettuati rispetto al resto del mondo.