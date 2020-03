Nicola Zingaretti è risultato positivo al test sul Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook nella tarda mattinata di sabato 7 marzo. Il Segretario del Pd si è mostrato sereno e ha cercato di rassicurare tutti dicendo di sentirsi bene. Niente ricovero in ospedale disposto per lui, almeno per il momento. Ma isolamento domiciliare fino a quando il virus non sarà regredito completamente.

Ovviamente la notizia della positività di Zingaretti, giunta poche ore dopo quella sull'agente della scorta di Matteo Salvini, anche lui risultato positivo al coronavirus, ha scosso Politica ed opinione pubblica.

Chi non ha lesinato critiche al leader Dem, nemmeno in questa occasione, è stato Pietro Senaldi. Il direttore del quotidiano Libero, sempre con un video, ha in pratica accusato Zingaretti di aver invitato tutti a "correre ad abbracciare un cinese", mentre ora si ritrova infettato.

Il video messaggio di Nicola Zingaretti: 'Il coronavirus è arrivato'

Maglioncino scuro e camicia di ordinanza indosso, Nicola Zingaretti ha deciso di informare lui stesso gli italiani di aver contratto il coronavirus. Il video pubblicato su Fb dal Segretario del Pd ha sorpreso tutti.

Zingaretti ha rassicurato sul fatto di sentirsi bene, aggiungendo anche di stare già seguendo tutti i protocolli previsti dalle autorità sanitarie in questi casi. Ovviamente, si sta cercando di risalire a tutti i suoi contatti più stretti per metterli in isolamento, ma anche alla fonte del contagio.

"Niente panico, combattiamo', ha cercato di rincuorare tutti il leader Dem, promettendo di voler assolutamente dare il "buon esempio".

Il commento di Senaldi: 'Zingaretti positivo al coronavirus, ci dispiace'

Le sue parole però non hanno affatto impietosito, se non solo in parte, Pietro Senaldi. "Il leader del Pd Nicola Zingaretti ha annunciato di essere positivo al test sul coronavirus - ha ricordato il direttore di Libero in un altro video - ovviamente ci dispiace molto, ma siccome fortunatamente siamo più che lieti perché non sembra assolutamente grave, possiamo anche commentare questa che è senza dubbio la notizia del giorno".

Senaldi ha puntato il dito contro Zingaretti il quale "quando i Governatori leghisti chiesero di mettere in quarantena chi arrivava dalla Cina, disse: 'Ma no è allarmismo, è razzismo, dobbiamo tutti correre ad abbracciare un cinese'".

'Arriva epidemia e va in piazza con quelli che vengono dal Paese da cui proviene il coronavirus'

"Dopodiché - ha proseguito Senaldi nel suo attacco - si presentò qui a Milano su invito del Sindaco Sala, altro genio, per fare questo aperitivo con tutta la comunità cinese per dimostrare che Milano non si ferma. E invece Zingaretti sì, evidentemente. Perché è una notizia?

Perché questo è il leader del partito che regge un po' la maggioranza con i grillini. È il leader della sinistra italiana ed è un disastro farsi governare dalla sinistra perché antepone l'ideologia al senso della realtà e alla pratica. Quindi - ha concluso il giornalista - arriva un'epidemia, va in piazza e abbraccia le persone che vengono dal Pese da cui proviene l'epidemia di coronavirus. Se non ci fosse Zingaretti bisognerebbe inventarselo, perché distruggerà il Pd e la sinistra".