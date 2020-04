Il Coronavirus è un campanello d'allarme aggiuntivo per la situazione migranti. Sebbene nelle ultime settimane il fenomeno sia divenuto meno esponenziale che in altri periodi, gli sbarchi sembrano essere ripresi. Questo è quanto si può evincere dall'arrivo di 101 persone a Pozzallo, per le quali è scattato un particolare protocollo di accoglienza per azzerare i rischi per chi è arrivato e per i cittadini del posto. Sulla vicenda è intervenuta l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone che ha attaccato il Governo su un presunto immobilismo relativo all'immigrazione in una fase così delicata per l'Italia.

Migranti: si cercano strategie sicure in Sicilia

L'arrivo dei migranti a Pozzallo si è verificato in un periodo in cui l'Italia è concentrata a far sì che la propagazione del coronavirus venga contrastata in maniera efficace. Per assecondare questa necessità è stata adottata una strategia di accoglienza che ha permesso che i 101 migranti arrivati a bordo di un gommone siano stati trasferiti presso l'ex centro di sperimentazione agricola della Regione Sicilia 'San Pietro', tra Comiso e Ragusa. L'obiettivo è fare in modo che i migranti possano restare in isolamento e trascorrere lì la quarantena.

Il trasferimento è stato approntato dopo aver misurato la temperatura a ciascun migrante. L'operazione di spostamento è stata resa necessaria poiché nell'hotspot di Pozzallo sarebbe stato impossibile accogliere qualcuno, vista la presenza di un migrante egiziano positivo al coronavirus. Ma è stato lo stesso Sindaco dalla città d'approdo a sollevare la questione, manifestando la necessità di trovare loro un'altra sistemazione.

Silvia Sardone critica con il governo

La possibilità che, nei prossimi giorni, si possano verificare altri sbarchi, rende plausibile l'ipotesi che il sistema di accoglienza possa andare in difficoltà. L'obbligo di isolare chi arriva è una condizione imprescindibile per la sicurezza generale. Tuttavia, non mancano gli attacchi politici al Governo per l'attuale incapacità di azzerare i rischi che potrebbero maturare.

Parole dure arrivano dall'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Un attacco frontale nei confronti dell'esecutivo pubblicato sul proprio profilo Facebook, "Il flusso delle migrazioni - ha scritto - ha ripreso gradualmente a manifestare la propria presenza. Ieri altri 100 clandestini a Pozzallo. In un contesto di emergenza è incredibile che il Governo non faccia nulla per contrastare l'immigrazione clandestina!". Parole che confermano le tensioni tra maggioranza e opposizione in relazione al tema dei migranti, acuite dal difficile periodo storico che si sta vivendo.