Il varo dell'ultima campata del nuovo Ponte Morandi diventa oggetto di polemica nel corso della trasmissione L'aria che tira. La conduttrice del programma di La 7, Myrta Merlino, si è infuriata per la situazione venutasi a creare all'arrivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, giunto sul posto e poi attorniato da decine di persone. Una scena che mal si sposa con l'attuale fase di emergenza sanitaria, dove tutti sono invitati al distanziamento sociale e ad evitare assembramenti. La giornalista si è sfogata commentando in maniera dura l'accaduto e invitando i propri inviati a non inserirsi nella calca per tutelare sua incolumità, anche a costo di rinunciare al racconto della cronaca e delle parole del premier.

Conte subito attorniato da decine di persone a Genova

Le immagini proposte in diretta dalla trasmissione hanno immortalato il premier sin dall'arrivo sul posto a bordo di un'autovettura. Nelle fasi immediatamente successive attorno al capo del governo si sono radunate decine di persone tra fotografi, giornalisti, tecnici ed operai presenti sul luogo. Praticamente annullate le distanze minime che, in queste settimane di emergenza sanitaria, le disposizioni governative invitano rispettare per evitare che si possa favorire la diffusione del contagio.

Lo stesso premier nella conferenza stampa del 26 aprile aveva ricordato l'importanza del distanziamento sociale. "Mi sembra - ha fatto notare con amarezza Myrta Merlino - che l'assembramento c'è tutto".

Myrta Merlino ha invitato i suoi inviati a non seguire Conte da vicino

Con il fluire delle immagini non si è notato un miglioramento della situazione, anzi. Non appena Conte si è messo in cammino verso il punto che avrebbe dovuto raggiungere, praticamente tutti hanno continuato a seguirlo.

La giornalista ha, perciò, invitato il collega ed il cameraman presenti sul posto ad evitare rischi, anche a costo di pagare dazio con l'impossibilità di ascoltare le parole del premier. "Alle immagini in diretta - ha tuonato Myrta Merlino - ci rinuncio volentieri, trovo una cosa vergognosa ciò che sto vedendo".

"C'è uno - ha incalzato - con la mascherina con il naso fuori, è una roba ridicola". La conduttrice visibilmente arrabbiata per la visione della scena si è sfogata: "Non me ne frega niente, preferisco non sentire Conte e non averti in quell'assembramento.

La trovo una cosa ridicola".

Parole dure che nascono anche dalla frustrazione di chi, da settimane, prova come operatore dell'informazione a veicolare i messaggi giusti "Sono in televisione- ha proseguito - da due mesi, vengo a lavorare tutte le mattina per dire che dobbiamo stare a due metri di distanza. Poi vediamo queste scene ridicole, mi sembra folle".