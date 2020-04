''I meridionali sono invidiosi nei nostri confronti e vivono un complesso di inferiorità, anche se io non credo nei complessi di inferiorità, credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori": continuano a suscitare rabbia e indignazione le dichiarazioni rilasciate da Vittorio Feltri, noto editorialista di Libero, nel corso della trasmissione tv 'Fuori dal Coro' diretta dal giornalista Mario Giordano.

Al presso che unanime coro di disapprovazione si è di recente unico Matteo Salvini, che senza usare mezzi termini ha bollato come una 'cavolata' (il termine usato dal leader della Lega non è stato proprio questo ma il senso è identico, ndr.) le dichiarazioni di Feltri.

Parole quelle della punta di diamante di Libero che rischiano di trasformarsi in boomerang: numerose edicole, prima di Napoli e dopo di altre zone del Sud italia, hanno infatti deciso di non vendere più il quotidiano Libero.

Anche Salvini attacca Vittorio Feltri: 'Sbagliata l'affermazione del direttore Feltri sull'inferiorità dei meridionali''

Ospite a Radio Crc, Matteo Salvini ha dunque criticato le dichiarazioni del direttore di Libero sottolineando come in un momento così drammatico come quello che tutta l'Italia sta vivendo, sia davvero inopportuno lanciarsi in affermazioni che dividono il paese: ''Sono assolutamente in disaccordo con le sue affermazioni, perché se per un giornalista è scorretto in tempo di pace fare considerazione che dividono il Paese, è scorretto e ingiusto farlo oggi in tempo di guerra.

Esistono distanze nel Paese, ma tra chi vive in quartieri disagiati e quartieri ricchi con più servizi e questo non è certo colpa dei cittadini, la Politica deve fare di tutto, come noi stiamo facendo, per accorciarle queste distanze".

Mario Giordano si dissocia dalle frasi offensive di Feltri: 'Non sono giustificabili'

Anche Mario Giordano è stato coinvolto nella bufera mediatica: in molti infatti hanno evidenziato come sia stato proprio il conduttore a lanciare una provocazione a Vittorio Feltri quasi fornendogli l'assist giusto per esibirsi nelle note dichiarazioni di disprezzo verso il Sud del paese: ''Secondo te - ha infatti detto in puntata Giordano a Feltri - c'è qualcuno che ha goduto in Italia vedendo cadere i più forti di tutti?''.

Fin qui la cronaca dei fatti, certo Giordano non poteva sapere cosa avrebbe risposto Feltri anche se forse, a dichiarazioni udite, il conduttore avrebbe potuto fare qualcosa di più che lanciarsi in una serie di risatine. Lo stesso Mario Giordano ha così deciso di dissociarsi molto più nettamente dai concetti espressi dall'editorialista di Libero durante una delle ultime edizioni del TG4: ''Questa cosa non sta né in cielo né in terra, non può essere accettata in nessun modo e soprattutto è una cosa lontanissima da quello che penso io.''