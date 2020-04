Le Sardine hanno preso una posizione netta sul Mes. In un post pubblicato ieri su Facebook il Movimento critica le fake news diffuse ieri da Giorgia Meloni e Matteo Salvini e li giudica irresponsabili visto che in questi giorni il governo sta portando avanti una difficile trattativa con l'Unione Europea per uscire da questa grave crisi economica. In questi giorni difficili bisogna parlare prima al cuore degli italiani piuttosto che alla loro pancia.

Le sardine criticano Salvini e Meloni

Con un post pubblicato ieri sul loro account Facebook il Movimento delle Sardine prende le distanze dall'opposizione irresponsabile di Matteo Salvini e Giorgia Meloni che nella giornata di ieri hanno diffuso notizie non veritiere in merito all'adesione dell'Italia al Mes.

Le Sardine sottolineano come il governo stia portando avanti un queste ore "una complessa trattativa" con l'Europa e le fake news divulgate dal centrodestra complicano quello che è un quadro già difficile.

Il Movimento condanna questi gesti "che minano la tenuta del Paese". Il centrodestra invece di fare gli interessi dell'Italia "scredita e scatena gli istinti peggiori". Le Sardine sono al fianco del governo in questo momento molto delicato e sottolineano che "chi oggi parla alla pancia e non ai cuori non è dalla parte degli italiani".

Il governo decide la riapertura graduale

Con la conferenza stampa di ieri sera Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo decreto del governo. Il Paese lentamente potrà dunque tornare alla normalità: è stata decisa la riapertura di una serie di aziende e categorie professionali, come i negozi di abbigliamento per bambini, le cartolibrerie, e una serie di fabbriche a partire dal prossimo 14 aprile.

Contemporaneamente saranno estese le misure di quarantena per tutti gli italiani fino al prossimo 3 maggio.

Il Presidente del Consiglio è contento per come il Paese sia riuscito a contenere la diffusione dei contagi e ha invitato tutti gli italiani a mantenere alta l'attenzione perché in questo momento non possiamo vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Bisogna mantenere ancora cautela e prudenza.

Lo sfogo di Conte su Meloni e Salvini

Durante la conferenza stampa Giuseppe Conte ha parlato anche della trattativa europea ed ha rilanciato la proposta del governo italiano sull'emissione di Eurobond.

Ha voluto inoltre rispondere alle false notizie che circolavano in Italia nella giornata di ieri, a proposito di una presunta adesione dell'Italia al Mes. Conte, con coraggio, ha voluto fare queste precisazioni: "Il Mes esiste dal 2012...non esiste da ieri o è stato attivato l'altra notte come irresponsabilmente hanno dichiarato e mi dispiace...devo fare nomi e cognomi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: non è assolutamente così". E poi con tono rabbioso ha esclamato: "Questo governo non lavora nel favore dell'ombra delle tenebre ma guarda negli occhi tutti gli italiani". Conte avvisa come queste falsità sul conto del Mes indeboliscono il Paese in questa difficile trattativa.

Se continuano si rischia di compromettere la posizione dell'Italia in Europa.