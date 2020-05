Alessandro Meluzzi torna ad attaccare Luciana Littizzetto. Lo fa attraverso il suo profilo Twitter con un post che, ancora una volta, suggerisce la scarsa simpatia da parte dello psichiatra nei confronti della comica che affianca Fabio Fazio nell'ambito della trasmissione Che tempo che fa. Non è, tra l'altro, la prima volta che Meluzzi si rende protagonista di attacchi d'opinione frontali nei confronti della torinese.

Tra i due c'è di base una diversa posizione intellettuale, considerata la vicinanza del medico a Fratelli d'Italia e il fatto che l'attrice entra spesso in polemica con i partiti del centro-destra, seppur unicamente con la sua proverbiale ironia.

Meluzzi contro Littizzetto: storia lunga

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sono finiti anche altre volte sotto la lente critica di Alessandro Meluzzi. Lo psichiatra, ad esempio, il 10 febbraio del 2014 era stato protagonista di un tweet particolarmente duro nei loro confronti. A suo avviso, infatti, l'attrice aveva il torto di non fa ridere nessuno e Fazio di avere, a suo dire, "una faccia di gomma". "Ci costano - aveva tuonato - milioni di euro. Fa piangere non ridere".

La Litizzetto non solo è orrenda ma non fa ridere nessuno. Fazio ha una faccia di gomma . Ci costano milioni di euro. Fa piangere non ridere — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) February 10, 2014

In quel caso la polemica risaliva al periodo del Festival di Sanremo e alle consuete discussioni sui cachet che avevano riguardato quanti avevano calcato il palco.

Quell'anno, non si fece eccezione per i compensi assegnati ad uno dei sodalizi più saldi della televisione italiana come quello rappresentato, per l'appunto, da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Meluzzi sottolineò come lei si sarebbe portata a casa 350.000 euro più sponsor per quattro serate.

@_Morbilla come si possono propagandare falsità ?lLitizzetto incasserà 350000 euro Rai + sponsor per 4 serate. Vergogna in Italia in miseria — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) February 12, 2014

Meluzzi lancia petizione contro Luciana Littizzetto

Alessandro Meluzzi nella mattinata del 30 maggio ha condiviso una foto eloquente.

C'è ritratta Luciana Littizzetto in primo piano, ma a far notizia sono soprattutto i messaggi che sono contenuti a cornice dell'immagine dell'attrice. "Se la vuoi - si legge - fuori dalla Rai, scrivi Sì e condividi". Il messaggio ha trovato reazioni discordanti da parte di chi ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero. In risposta, ad esempio, si possono leggere pensieri di chi aspirerebbe a vedere fuori dall'azienda pubblica anche il conduttore di Che tempo che fa. Altri, invece, non hanno mancato di far notare il proprio dissenso nei confronti di Alessandro Meluzzi. Qualcuno, infatti, ha pubblicato un'immagine in primo piano dello psichiatra, sovrapponendogli una scritta molto simile a quelle dedicate a Luciana Littizzetto.

Non resta che attendere se, eventualmente, l'attrice deciderà di rispondere all'ennesima attestazione di dissenso da parte di Alessandro Meluzzi nei suoi confronti.