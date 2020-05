In merito all'avvio della Fase 2 decretata per il 4 maggio, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca ha firmato l'altro ieri (1 maggio) un'ordinanza regionale che preclude nuovi ordinamenti interni. Uno tra questi prevede il prolungamento del lockdown circoscritto alle Isole di Procida, Ischia e Capri, portato da De Luca al 10 maggio. Secondo quanto specificato dalllo stesso De Luca: "I residenti delle tre isole che provengono da altre regioni d'Italia o dall'estero, non potranno farvi rientro".

Riguardo al rientro dei fuori sede, anche il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, ha posto il suo veto: "I confini regionali della Sicilia saranno blindati".

Le dichiarazioni del governatore campano Vincenzo De Luca

"A partire dal 4 maggio, ogni cittadino potrà rientrare nel proprio Comune di residenza", questo quanto previsto dal Dpcm del 26 aprile per la Fase 2. In contrapposizione al decreto in essere, il presidente campano, Vincenzo De Luca, ha sottolineato delle regole ben precise: "In Campania rimarrranno ferme le norme ancora vigenti; i cittadini che rientreranno in sede dovranno segnalarlo alle Asl e entrare in auto-isolamento nella propria abitazione", così come riportato da "La Stampa".

Lo stesso De Luca ha delineato poi il profilo sanitario delle tre isole campane di Ischia, Procida e Capri: "Le strutture ospedaliere delle isole del Golfo sono limitate" e quindi 'non sarà consentito alcun margine d'errore'. Pertanto "'accesso alle tre isole del Golfo di Napoli sarà consentito solo ai cittadini che vi risiedono stabilmente" - ha proseguito De Luca. "I cittadini provenienti da altre Regioni o dall'estero vi potranno accedere soltanto se saranno certificati e motivati da ragioni di salute e di lavoro", ha detto nel proseguo della sua 'arringa'.

Infine, il governatore campano Vincenzo De Luca conclude così: "Confidiamo nell'aiuto delle forze dell'ordine perché ora il momento è decisivo".

Le dichiarazioni del governatore siculo Nello Musumeci

Non meno risoluta e determinata la posizione del presidente della Sicilia, Nello Musumeci, propenso a mantenere chiusi i confini della Sicilia anche in Fase 2. "Da lunedì prossimo io non faccio entrare nessuno in Sicilia" ha dichiarato il governatore siculo a Omnibus su La7.

Musumeci ha continuato poi motivando il suo proposito: "La Regione non potrà accogliere il flusso dei 'rientranti in sede' in quanto privi dei controlli sanitari necessari e pertanto potrebbero essere causa di ritorno del contagio". Poi, rivolgendosi ai suoi conterranei domiciliati al Nord il governatore siculo si è espresso così: "Non vi farò entrare. Chi ha intenzione di venire in Sicilia deve sapere che dovrà rimandare ancora di qualche settimana", ha esclamato risolutamente Musumeci. Il presidente siculo ha poi delimitato i tempi stabiliti per la chiusura che verrà prolungata, a suo dire, "fino alla fine di maggio", il tempo necessario per il monitoraggio del contagio da Coronavirus.

"Se i dati epidemiologici scenderanno allora riapriremo la Sicilia ma sempre con la massima prudenza", ha chiosato Musumeci.