Matteo Salvini è stato protagonista di un rapido e vivace confronto con Alberto Sofia, giornalista de Il Fatto Quotidiano. ll cronista, che ha firmato il servizio pubblicato dal giornale di Marco Travaglio ha, infatti, chiesto al leader della Lega se volesse scusarsi per ciò che è accaduto in occasione del 2 giugno. Il numero uno del Carroccio ha preferito glissare, lasciando intendere che ha pensieri più importanti rispetto alla questioni che gli venivano sollevate dal suo interlocutore.

Polemiche attorno alla manifestazione del 2 giugno

L'intervista ha avuto come tema centrale le polemiche relative alla manifestazione del centrodestra a Roma.

In occasione della Festa della Repubblica un corteo di militanti e simpatizzanti dell'opposizione ha provato a far valere la propria voce. Il fatto che così tanta gente si sia radunata in un periodo in cui gli assembramenti sono vietati ha destato molte discussioni. Matteo Salvini, in particolare, è stato oggetto di critiche per alcune immagini che lo hanno visto rilasciare interviste senza mascherine. Altri, invece, hanno segnalato il fatto che abbia scelto di avvicinarsi alla folla e scattare selfie come se le regole legate al distanziamento sociale non esistessero.

Salvini preferisce parlare di altri argomenti

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha provato a capire quali fossero le sensazioni di Matteo Salvini il giorno dopo.

"Non ritiene - ha detto rivolgendosi al leader della Lega - di dover fare mea culpa e chiedere scusa per la manifestazione regole, piena di assembramenti, con lei che faceva selfie?". Da parte dell'ex Ministro dell'Interno non giunge alcuna risposta in merito, ma un cambio di argomento. "Sa - ha evidenziato - che il problema degli italiani è la cassa integrazione?

". Il giornalista, a quel punto, ha provato ad incalzarlo: "No, c'è il problema legato anche al mantenimento del distanziamento sociale". Neanche al secondo tentativo riesce però ad ottenere una risposta di Salvini che risponde allo stesso modo della prima occasione."Ringrazio - ha replicato - gli italiani che stanno dimostrando enorme buonsenso e cerchiamo di risolvere il problema di lavoro e cassa integrazione che assilla gli italiani"."Quindi - ha puntualizzato l'autore del servizio - lei non si è pentito di nulla, nemmeno dei selfie senza mascherina con i suoi militanti?".

La terza risposta di Salvini si mantiene sullo stesso tenore delle prime due, ma ha un pensiero anche per l'intervistatore. "Ringrazio - ha concluso il leghista - gli italiani che stanno dimostrando enorme buonsenso e cerchiamo di risolvere i problemi di lavoro e cassa integrazione che interessano tutti tranne che lei".