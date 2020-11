Giuseppe Zuccatelli nuovamente al centro delle polemiche. Il neo nominato commissario alla Sanità calabrese non ha ancora preso possesso delle sue funzioni a causa del video che lo immortala mentre esprime dubbi sull'uso delle mascherine e parla di necessità di baciarsi "lingua in bocca" per almeno 15 minuti per contrarre il Coronavirus. Stavolta è la trasmissione di Rai 3, Titolo Quinto, già "responsabile" delle dimissioni del suo predecessore Saverio Cotticelli, a mandare in onda un servizio che potrebbe mettere Zuccatelli in serio imbarazzo. Il commissario, infatti, invece di rispondere alla domande che avrebbero voluto porgli i giornalisti, ha preferito inviare alla redazione un link del quotidiano di destra Imola Oggi che parla proprio degli effetti collaterali delle mascherine.

Titolo Quinto: dopo Cotticelli rischia anche Zuccatelli

La trasmissione di Rai 3, Titolo Quinto, sembra proprio il posto giusto per mettere nei guai i commissari alla Sanità calabrese nominati dal governo Conte. Nella puntata andata in onda venerdì 6 novembre, un'intervista concessa dall'allora commissario Saverio Cotticelli, ha scatenato un putiferio mediatico e politico talmente forte da costringerlo a rassegnare le sue dimissioni, dopo richiesta esplicita dello stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cotticelli, in pratica, ha rivelato in diretta tv di non essersi accorto di essere lui la persona incaricata di redigere il piano emergenza Covid della Regione Calabria.

Sentite cosa dice a Saverio #Cotticelli Maria Crocco, la sub-commissaria della Sanità calabrese, quando lui le chiede la lettera del Ministero della Salute…#PienoEmergenzaCovid #Calabria #TitoloV pic.twitter.com/TIZuAh9Tp5 — Rai3 (@RaiTre) November 13, 2020

Il fuori onda inedito su Cotticelli

Prima di mandare in onda il servizio che rischia ora di costare caro anche a Zuccatelli, nella puntata del 13 novembre il talk show di Rai 3 torna sul caso Cotticelli.

Titolo Quinto fa ascoltare un fuori onda inedito dell'intervista all'ex commissario. "Un fuori onda inedito, catturato dal suo stesso microfono, potrebbe forse spiegare qualcosa - spiega il giornalista - sentite cosa dice a Saverio Cotticelli la sub commissaria alla Sanità calabrese Maria Crocco quando lui le chiede la lettera del ministero della salute: "La devi finire, tu devi andare preparato, ma tu vuoi andare veramente in galera, tu andrai in galera, te lo dico io.

Se questo ha ripreso me e mi dice qualcosa io ti denuncio". Affermazioni che ora dovranno essere chiarite.

Aldo Cazzullo sul servizio di #TitoloV sul nuovo commissario della Sanità in Calabria pic.twitter.com/qaqG6c6eXA — Rai3 (@RaiTre) November 13, 2020

Cazzullo: 'Ho sensazione che con questo servizio farete dimettere anche Zuccatelli'

Arriva poi il turno di Giuseppe Zuccatelli. "Avremmo voluto risentirlo dopo la nomina a commissario ad acta - specifica un altro servizio di Titolo Quinto - ma Zuccatelli non ci ha più risposto. Travolto dalle polemiche per i video in cui mette in discussione l'utilità delle mascherine per difendersi dalla Covid.

Finalmente, mercoledì mattina (11 novembre, ndr) alle 7:36 ci ha mandato un messaggio, anzi un link a questo articolo di Imola Oggi che parla degli effetti collaterali delle mascherine". Il titolo del pezzo citato dal giornalista di Rai 3 è eloquente: "Studio Usa: come trasformare gli asintomatici in malati? Con le mascherine". E il sottotitolo: "Poca attenzione viene prestata sugli effetti collaterali che procurano. Anche le mascherine andrebbero usate con parsimonia". Un gesto, quello di Zuccatelli, che viene commentato dal giornalista Aldo Cazzullo con un eloquente: "Ho come la sensazione che con questo servizio farete dimettere anche Zuccatelli".