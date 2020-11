Nonostante Trump non abbia ancora riconosciuto la vittoria del suo sfidante, Biden è già a lavoro come presidente degli Stati Uniti. Dopo aver convocato una task force speciale per limitare i danni della Covid-19, il neo eletto presidente sta iniziando a comporre la sua squadra di governo. Dovrebbe essere ufficializzata a breve la nomina del nuovo segretario di Stato: sarà Antony Blinken. La stampa americana fa inoltre i nomi di Jake Sullivan come consigliere alla sicurezza nazionale e Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice alle Nazioni Unite.

Anthony Blinken, una scelta sulla scia della presidenza Obama

Antony Blinken è un veterano della politica democratica. Nasce il 16 aprile 1962 a New York; i suoi studi di legge si svolgono tra Harvard e la Colombia Law School, poi prende il via la sua carriera politica nel Partito democratico. Già vicesegretario di Stato sotto John Kerry (durante il secondo mandato di Obama), è stato consigliere per la sicurezza nazionale durante i primi quattro anni della presidenza Obama. Durante la campagna elettorale è stato al fianco di Joe Biden come principale consigliere. Negli otto anni della presidenza Obama è stato uno dei più influenti consiglieri in politica estera, occupandosi di questioni come gli accordi sul clima di Parigi e le questioni irachene.

Jake Sullivan alla sicurezza nazionale e Linda Thomas all'ONU

Oltre a Blinken, nelle ultime ore circolano altri due nomi importanti per la futura squadra di governo di Biden. Si tratta di Jake Sullivan come consigliere alla sicurezza nazionale e Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice alle Nazioni Unite.

Jake Sullivan nasce nel 1976 ed è uno dei più giovani esperti di politica in America. Già consigliere durante la campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2016, è molto amico di Blinken e ha una sua visione chiara di come dovrà essere il mondo post coronavirus, in cui fondamentali saranno i rapporti con i Paesi islamici.

Con Blinken condivide un netto distacco della politica trumpiana dell'America first e crede invece in una crescita collaborativa con tutti gli alleati.

Linda Thomas-Greenfield, classe 1952, ha lavorato nell'amministrazione Obama come assistente segretario di Stato per l'Africa e ha un'esperienza decennale nel dipartimento di Stato americano. Porta un bagaglio culturale ma anche personale adatto al suo ormai quasi certo lavoro nelle Nazioni Unite.