Maria Elisabetta Alberti Casellati bersaglio di durissime critiche sui social network, ma anche da parte di diversi esponenti politici. Come riporta il quotidiano Repubblica, la presidente del Senato in quota Forza Italia ha utilizzato 124 volte un volo di Stato dal maggio del 2020 ad oggi. Il velivolo usato è un Falcon 900 dell’Aeronautica. Nulla di illecito nel comportamento di Casellati, visto che la legge consente l’utilizzo dei cosiddetti ‘voli blu’ senza condizioni alle cinque più alte cariche dello Stato. Ma le contestazioni mosse alla presidente di Palazzo Madama si concentrano sul fatto che, proprio in un periodo di pandemia, si siano sprecati soldi pubblici per riportarla decine di volte a casa sua in Veneto e, in agosto, anche in Sardegna, dove avrebbe trascorso le vacanze.

Voli di Stato per Casellati in Sardegna ad agosto: ‘In quei giorni è in vacanza lì’

Dal maggio del 2020 all’aprile di quest’anno, quindi in meno di 12 mesi, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha utilizzato per 124 volte il Falcon 900 messo a disposizione dal 31esimo stormo dell’Aeronautica militare di stanza a Ciampino. 97 voli si sono svolti sulla tratta Roma-Venezia, andata e ritorno. La presidente del Senato risiede infatti a Padova. In altri sei casi, invece, il volo di Stato è servito a Casellati per spostarsi tra Roma e la Sardegna, con destinazione Alghero. Le date sono quelle del 18 e del 25 agosto. Come riporta Repubblica, citando la stampa locale, “in quei giorni la presidente Casellati è in vacanza lì”.

Casellati: voli di Stato con il Falcon per paura del Covid

Il titolo scelto da Repubblica cita il fatto che Casellati abbia deciso di utilizzare così tante volte un volo di Stato allo scopo di “evitare il Covid”. A fornire questa indiscrezione sarebbe stata una fonte interna a Palazzo Madama secondo la quale, prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus nel marzo del 2020, Casellati era solita tornare in Veneto con voli di linea o in treno.

Poi però, con l’aumento dei contagi in tutta Italia, la presidente del Senato “comincia a usare in modo intensivo il Falcon di Stato”. La ragione è quella di “tutelare la sua salute”, rivela la fonte, visto che Casellati non può percorrere lunghi tragitti in automobile a causa di gravi problemi alla schiena.

Alessandro Di Battista attacca: ‘Se ha utilizzato aereo di Stato per le vacanze dovrebbe dimettersi’

Tra i critici più duri del comportamento, se pur lecito, di Casellati, è Alessandro Di Battista. L’ex esponente del M5S pretende “sobrietà nell’uso di denaro pubblico”, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale. Di Battista ipotizza che i voli di Stato della presidente del Senato siano costati agli italiani circa 750mila euro. Una goccia nel mare del bilancio dello Stato, ma “davvero tanti” in un Paese come l’Italia in cui “le disuguaglianze crescono a dismisura”. Insomma, secondo Di Battista, “se la Casellati avesse utilizzato davvero un aereo di Stato per le sue vacanze dovrebbe dimettersi all’istante”.