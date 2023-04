Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

USA

Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg non è stato finanziato da George Soros

Affermazione falsa: gli utenti dei social media negli Stati Uniti hanno condiviso l'affermazione secondo cui il miliardario George Soros avrebbe finanziato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, in prima linea nell'incriminazione dell'ex presidente Trump per il presunto pagamento di 130.000 dollari di denaro per il silenzio durante la campagna presidenziale del 2016 alla star di film per adulti Stormy Daniels.

Questa affermazione è stata promossa anche da Trump dopo la sua incriminazione il 30 marzo e da altri esponenti del GOP, come il governatore della Florida e potenziale rivale di Trump nelle primarie del partito del 2024, Ron DeSantis.

Verità:

Il New York Times indica che durante la campagna elettorale per l'elezione di Alvin Bragg a procuratore distrettuale di Manhattan nel 2021, il braccio politico dell'organizzazione per la giustizia razziale Color of Change si è impegnato a donare un milione di dollari a sostegno della campagna di Bragg. Poco dopo questo impegno, Soros ha fatto una donazione di un milione di dollari a Color of Change, una delle numerose donazioni fatte all'organizzazione dal 2016, per un totale di circa 4 milioni di dollari.

In una dichiarazione al New York Times, un portavoce di Soros ha affermato che il miliardario non ha mai incontrato Bragg e che nessuna donazione fatta a Color of Change era specificamente destinata alla campagna di Bragg. Inoltre, l'organizzazione ha finito per dare solo circa la metà del milione di dollari promesso alla campagna di Bragg.

Fondatore della Open Society, un'organizzazione benefica che promuove i diritti umani in tutto il mondo, Soros, che è ebreo e nato in Ungheria, è un bersaglio costante delle teorie cospirative dei gruppi di estrema destra.

Mondo

Le immagini di Joe Biden e Kamala Harris che festeggiano l'incriminazione di Trump sono generate dall'AI

Affermazione falsa: gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso presunte immagini del presidente Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris che festeggiano alla Casa Bianca dopo l'incriminazione di Donald Trump il 30 marzo.

Verità:

Nelle dichiarazioni rilasciate ad AFP e Snopes, il vice addetto stampa della Casa Bianca Andrew Bates ha riferito che le immagini che circolano sui social media non sono autentiche.

Una ricerca inversa delle immagini mostra che nessuno tra i principali media statunitensi o internazionali ha condiviso le immagini come se fossero autentiche.

Da una breve analisi, è possibile notare che le immagini presentano errori tipici delle immagini generate da applicazioni di intelligenza artificiale, come il fatto che il braccio sinistro di Kamala sembra scomparire quando abbraccia Biden, o che la sua mano destra ha più di cinque dita.

Un'altra indicazione che le immagini sono false è il fatto che Kamala Harris era in viaggio in Tanzania, in Africa, il 30 marzo, quando è stata annunciata l'incriminazione di Trump.

USA/Messico

Il video non mostra un attacco di zombie in Cina

Affermazione falsa: gli utenti dei social media negli Stati Uniti e in Messico hanno condiviso un video che mostra passeggeri che incontrano alcuni zombie in una stazione ferroviaria, affermando che le immagini mostrano un attacco zombie registrato in Cina.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che le immagini condivise sui social media provengono in realtà da un evento a tema zombie chiamato "Train to Apocalypse" tenutosi nella capitale indonesiana Jakarta tra il 5 agosto e l'11 settembre 2022 per incoraggiare i giovani a utilizzare i trasporti pubblici e ridurre il traffico in città.

Secondo gli articoli di stampa pubblicati all'epoca, l'evento, ispirato al film horror sudcoreano del 2016 "Train to Busan", è stato organizzato da Jakarta Light Rail Transit (LRT) e dalla società Pandora Box.

Europa

La National Gallery di Londra non rimuoverà un dipinto a causa delle lamentele per la somiglianza con Vladimir Putin

Affermazione falsa: gli utenti dei social media europei hanno condiviso l'affermazione secondo cui la National Gallery di Londra starebbe progettando di rimuovere dall'esposizione il dipinto "Il ritratto di Arnolfini" dell'artista fiammingo Jan van Eyck del 1434, in seguito alle lamentele dei visitatori che ritengono che l'uomo raffigurato con un cappello nell'immagine assomigli al presidente russo Vladimir Putin.

Verità:

In una dichiarazione rilasciata alla Reuters, un portavoce della National Gallery ha informato che il dipinto è attualmente esposto nella Sala 28 e che "non ci sono piani per rimuovere questo dipinto dalla mostra".

Secondo il portavoce, non ci sono state lamentele da parte dei visitatori riguardo al dipinto di Jan van Eyck.

Brasile

L'OMS non ha detto che i bambini e gli adolescenti sani non hanno bisogno del vaccino COVID

Affermazione falsa: gli utenti dei social media brasiliani hanno condiviso uno screenshot di un articolo giornalistico in cui si afferma che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) avrebbe pubblicato una nuova guida in cui si afferma che i bambini e gli adolescenti sani non hanno bisogno della vaccinazione COVID-19.

Verità:

Il Gruppo Consultivo Strategico di Esperti in Immunizzazione (SAGE) dell'OMS ha aggiornato la sua tabella di marcia per le vaccinazioni COVID dopo le riunioni tenutesi dal 20 al 23 marzo 2023. Il SAGE ha ora suddiviso la popolazione in tre gruppi prioritari in base al livello di immunità acquisito durante la pandemia, sia attraverso l'infezione che la vaccinazione.

Il primo gruppo prioritario è costituito da individui che sono più a rischio di gravi malattie se infettati dal virus, tra cui gli anziani, gli adulti più giovani con comorbidità significative e le persone con condizioni di immunocompromissione. Il secondo gruppo comprende adulti sani di età inferiore ai 60 anni senza comorbidità e bambini e adolescenti con comorbidità, che sono considerati a media priorità. Infine, il terzo gruppo, considerato a bassa priorità, è costituito da bambini e adolescenti sani di età compresa tra 6 mesi e 17 anni.

Nello stesso documento, il SAGE afferma che "le dosi primarie e di richiamo sono sicure ed efficaci nei bambini e negli adolescenti. Tuttavia, considerando il basso carico di malattia, il SAGE esorta i Paesi che prendono in considerazione la vaccinazione di questa fascia d'età a basare le loro decisioni su fattori contestuali, come il carico di malattia, l'efficacia dei costi e altre priorità sanitarie o programmatiche e i costi di opportunità".

Africa

Il comunicato stampa del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti che sanziona quattro politici kenioti è falso

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Kenya hanno condiviso uno screenshot di un presunto comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che annuncia sanzioni contro il vicepresidente del Paese Rigathi Gachagua e altri tre membri del partito di governo.

Il presunto comunicato afferma che i visti statunitensi dei quattro politici sono stati revocati a causa dei loro presunti legami con la "violenza organizzata" durante le recenti proteste antigovernative indette dal leader dell'opposizione keniota Raila Odinga.

Verità:

Una ricerca sul sito web del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e sui loro account sui social media non ha trovato alcuna dichiarazione che informasse della sanzione dei quattro politici kenioti.

In una dichiarazione all'AFP, Morgan Finkelstein, portavoce del Dipartimento del Tesoro statunitense, ha riferito che l'affermazione che circola sui social media è falsa. L'affermazione è stata smentita anche dall'ambasciata statunitense a Nairobi in un post sul suo account Twitter ufficiale.