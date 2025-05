La Regione Campania si appresta a tornare al voto per le elezioni regionali. Non vi è ancora una data certa, ma l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di ottobre 2025. Non sarà ricandidabile il governatore uscente Vincenzo De Luca, dopo lo stop al terzo mandato arrivato dalla consulta, e sia centrodestra che centrosinistra devono ancora ufficializzare i nomi dei rispettivi candidati alla presidenza. In questo contesto un sondaggio realizzato nelle scorse ore da Winpool e Arcadia dice che 45% degli intervistati ha indicato Edmondo Cirielli come candidato del centrodestra e il 54% ha scelto Roberto Fico come candidato del centrosinistra

I possibili candidati a Presidente della Regione Campania

Per il centrodestra uno degli esponenti maggiormente accreditati per la candidatura a governatore è quello di Edmondo Cirielli – leader campano di Fratelli D’ Italia, ma circolano anche i nomi di Gianpiero Zinzi, parlamentare e coordinatore della Lega in Campania, di Mara Carfagna che da due mesi è la segretaria nazionale di Noi Moderati e dell’avvocato Giosy Romano.

Mentre, per quanto riguarda il "campo largo" di centrosinistra circolano i nomi di Roberto Fico e Sergio Costa del Movimento Cinque Stelle, ma anche quello dell’attuale Vicepresidente della giunta regionale campana, da sempre vicino al governatore uscente Vincenzo De Luca, Fulvio Bonavitacola e quello dell’attuale capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico, Mario Casillo.

I risultati del sondaggio

Stando a quanto emerge dal sondaggio di Winpool e Arcadia per Fanpage.it sarebbe Edmondo Cirielli il candidato favorito per il centrodestra e Roberto Fico quello per il centrosinistra.

Nel dettaglio il 45% degli intervistati si è detto favorevole a una candidatura di Cirielli. Seguito da Gianpiero Zinzi con il 24%, da Mara Carfagna con il 21% e chiude Giosy Romano con il 10%.

Non sa oppure non risponde il 16%. Mentre, per quanto riguarda il versante opposto troviamo in vantaggio Roberto Fico con il 54%, seguito da Sergio Costa con il 19%, da Fulvio Bonavitacola con il 17% e da Mario Casillo con il 10%. In questo caso, non sa oppure non risponde il 26%.

Le intenzioni di voto ai partiti

Riguardo al voto alle liste per le elezioni regionali campane, stando a quanto dichiarato dagli intervistati, il Partito Democratico sarebbe il primo partito con il 23,5%. Seguono Fratelli D’Italia con il 22% e il Movimento Cinque Stelle con il 18,1%.

Più staccati Forza Italia con il 10,6% e Alleanza Verdi e Sinistra al 7,1%. Seguono la Lega al 5%, Azione! di Carlo Calenda al 3,4% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%. Chiudono il Partito Socialista al 2,5%, Più Europa al 2,2%, Pace Terra e Dignità al 1,0%. Indica un altro partito il 2,0% e non sa oppure non vota il 31% degli intervistati.