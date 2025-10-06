Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha rinnovato il suo appello affinché il governo italiano e la comunità internazionale intensifichino ogni sforzo diplomatico per giungere alla chiusura del negoziato su Gaza. La richiesta è stata formulata in occasione di un intervento al festival di Fanpage, Rumore, a Roma, dove ha chiarito la posizione del PD sul conflitto in Medio Oriente, ponendo l'accento sulla necessità di un immediato cessate il fuoco umanitario e sulla prospettiva politica a lungo termine.

Pressione sul Governo Meloni per l'iniziativa diplomatica

Elly Schlein ha espresso la ferma speranza che un accordo tra le parti venga raggiunto quanto prima, affermando che "bisogna fare ogni sforzo per portare a fine il negoziato", anche "al netto dei singoli punti del piano" che sono stati oggetto di discussione.

La leader dem ha criticato apertamente l'immobilismo e il "silenzio complice" del governo Meloni [VIDEO], accusando l'esecutivo di non aver prodotto alcuna iniziativa diplomatica significativa.

Secondo Schlein, l'Italia e l'Unione Europea non possono restare ferme di fronte al "massacro" e ai "crimini del governo di estrema destra di Netanyahu" a Gaza, dove la situazione è stata definita un "inferno in terra".

Il tema del riconoscimento dello Stato di Palestina

Il cuore della posizione del Partito Democratico, e l'elemento che lo distingue dalla maggioranza, è la richiesta di una prospettiva politica chiara che includa il riconoscimento dello Stato di Palestina.

"Noi chiediamo una prospettiva chiara per il riconoscimento dello Stato di Palestina. E chiediamo al governo il riconoscimento dello stato di Palestina," ha incalzato Schlein. Per il PD, il percorso di pace non può essere separato da questo passo fondamentale. La segretaria ha rimarcato l'importanza di garantire un pieno coinvolgimento dei palestinesi nel processo diplomatico, sottolineando che "lo stato di Palestina o si riconosce o non si riconosce.

Non esiste il riconoscimento condizionato." Questo obiettivo è ritenuto essenziale per procedere verso la soluzione politica di due popoli e due Stati che si riconoscano in pace e sicurezza.

Le azioni del PD in Parlamento

In linea con le dichiarazioni della segretaria, il Partito Democratico ha promosso in Parlamento, insieme a Movimento 5 Stelle e ad Alleanza Verdi e Sinistra, una mozione che impegna il governo a sostenere un cessate il fuoco basato sulla proposta avanzata dagli Stati Uniti e, soprattutto, a riconoscere lo Stato di Palestina. In particolare le richieste sono: