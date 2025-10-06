Il sondaggio SWG del 6 ottobre 2025 vede un buon risultato per Fratelli d'Italia che si conferma sempre più solo in testa. Il partito della premier infatti guadagna tre decimali e si porta così al 30,8%. Lievi le variazioni per tutti gli altri partiti. L'unico ad ottenere un buon risultato, oltre a FdI, è Alleanza Verdi Sinistra.

Il sondaggio SWG del 6 ottobre

La rilevazione del 6 ottobre 2025 è all'insegna perlopiù della stabilità. Il sondaggio del lunedì, annunciato come di consueto durante il Tg di La7 dal direttore Enrico Mentana, non ci offre grandissime variazioni.

Una delle poche eccezioni è il dato relativo a Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, nonostante l'ultima settimana piuttosto agitata e movimentata sul piano politico, con la missione umanitaria diretta a Gaza intercettata dalla marina israeliana, riesce a tenere testa e resiste alle forti pressioni, rafforzandosi e andando in direzione del 31%.

Il 30,8% di questo sondaggio ci indica per ora che il partito della premier sta godendo di ottimi consensi a livello interno, e le recenti elezioni regionali nelle Marche e in Calabria sembrano andare incontro a questa tendenza favorevole ai partiti della maggioranza di governo. FdI si conferma dunque il partito che traina la coalizione, a dispetto di Forza Italia e Lega che restano pressoché stabili.

Il partito del vicepremier Matteo Salvini attualmente è in calo di due decimali e si attesta all'8,8%, mentre il partito dell'altro vicepremier Antonio Tajani resta stabilmente all'8%.

Il dato dei partiti di opposizione

Non buono il sondaggio per quanto riguarda il Partito Democratico. Il partito guidato da Elly Schlein infatti appare in calo e scende così al 21,9%, sempre ben distante da FdI a quasi 9 punti percentuali. Per i dem le elezioni regionali che devono ancora tenersi in alcune regioni saranno un banco di prova importante per capire se il centrosinistra e il campo largo può essere una valida alternativa politica l'attuale maggioranza.

Per ora anche il dato sul Movimento 5 Stelle è in frenata.

Il partito guidato da Giuseppe Conte dopo alcune settimane in crescita in molti sondaggi compie un piccolo passo indietro seppur di un decimale, attestandosi al 13,6%. L'unico partito all'opposizione ad andare bene è Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che arriva al 6,8% (+0,3%). A seguire ci sono Azione al 3% (-0,1%), Italia Viva stabile al 2,2% e PiùEuropa con l'1,8% (-0,1%).

Per quanto riguarda il dato degli indecisi e di chi non si esprime al momento sono il 31% degli intervistati, l'1% in meno rispetto all'ultima rilevazione.