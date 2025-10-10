L'ultima Supermedia Youtrend/Agi del 9 ottobre vede una piccola flessione per il primo partito di governo. Fratelli d'Italia infatti scende di poco e si posiziona al 29,8%. Crescono sia Pd che M5S, con un buon exploit per Forza Italia, il partito più in forma rispetto all'ultima Supermedia del 25 settembre. Nel complesso un sondaggio all'insegna della stabilità, che mostra un centrodestra nel complesso compatto e qualche timido segnale di ripresa dal centrosinistra e dal campo largo.

La Supermedia Youtrend del 9 ottobre

La vittoria del centrodestra alle recenti elezioni regionali in Marche e Calabria non ha provocato scossoni significativi negli equilibri politici nazionali, secondo l'ultima Supermedia del 9 ottobre di YouTrend per Agi.

Il quadro generale rimane sostanzialmente stabile, con movimenti minimi che interessano soprattutto i partiti della maggioranza. Anche la recente situazione a Gaza, con la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, sembra non aver scalfito i consensi verso i partiti della maggioranza.

Se Fratelli d'Italia arretra di due decimali, scendendo dal 30% al 29,8%, Forza Italia invece guadagna ben quattro decimali e compie un ottimo balzo in avanti, superando la Lega. Il partito di Antonio Tajani va a raggiungere così la soglia del 9%. Il partito di Matteo Salvini invece si attesta all'8,5% (-0,2). L'aumento di FI potrebbe essere collegato alla vittoria ottenuta in Calabria, dove il suo candidato Roberto Occhiuto è stato riconfermato.

Stabile infine il quarto partito di governo, Noi Moderati di Maurizio Lupi, con l'1,1%.

Nel complesso la coalizione politica del centrodestra appare in buona salute e registra un lieve aumento e si attesta al 48,5%.

Il dato sui partiti all'opposizione

Tra i partiti che non sono al governo il dato andrà tenuto d'occhio anche nelle prossime settimane quando inizieranno ad avere il loro peso i risultati delle recenti elezioni regionali e si potrà capire la fattibilità del campo largo. Nella Supermedia pubblicata ieri comunque il Partito Democratico dà piccoli segnali di ripresa, recuperando lo 0,1% e posizionandosi al 21,9%. Il Movimento 5 Stelle sale e guadagna lo 0,2%, salendo così al 13,2%.

Tra gli altri partiti poi troviamo Alleanza Verdi/Sinistra che scende al 6,2% (-0.1) mentre Azione è al 3,2% (-0.1).

In leggero rialzo sono Italia Viva con il 2,4% (+0,1) e +Europa con l'1,9% (+0,1).

Complessivamente, anche la coalizione di centrosinistra cresce lievemente, raggiungendo il 30,0% dei consensi. Nonostante la maggioranza resti compatta in testa, i dati evidenziano che tutte le forze di opposizione messe insieme (centrosinistra, M5S ed ex-Terzo Polo, che è stabile al 5,6%) raccolgono una percentuale di voti complessivamente superiore a quella dell'attuale maggioranza di governo, arrivando al 48,8%.