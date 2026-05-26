Il 26 maggio 2026 ha segnato la proclamazione ufficiale di Nello Pizza come nuovo sindaco di Avellino, un risultato ottenuto con un netto 54,48% delle preferenze a conclusione dello scrutinio. L'esponente del centrosinistra ha conquistato la guida del capoluogo irpino con una partecipazione alle urne che ha raggiunto il 69,83% degli aventi diritto. La competizione elettorale ha visto gli altri candidati, Gianluca Festa e Laura Nargi, fermarsi rispettivamente al 25,38% e al 20,14% dei voti.

La vittoria di Pizza è stata sostenuta da una vasta coalizione, il cosiddetto Campo Largo, che ha unito diverse forze politiche.

Tra queste figurano il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Avanti Psi, Avs, Casa Riformista e Noi di Centro. Il Partito Democratico si è confermato il primo partito in città, ottenendo 6.264 voti e assicurandosi otto seggi all'interno del Consiglio comunale. Complessivamente, Nello Pizza ha raccolto 17.048 preferenze, mentre Gianluca Festa ha ottenuto 7.943 voti e Laura Nargi 6.302 preferenze.

La composizione del nuovo Consiglio comunale

La coalizione che ha appoggiato Nello Pizza ha conquistato un totale di venti seggi nel Consiglio comunale. Oltre agli otto seggi ottenuti dal Partito Democratico, la ripartizione vede Stiamo con Nello Pizza – PSI – Avellino Europea con tre seggi, il Movimento 5 Stelle con tre seggi, Avellino Città Pubblica – AVS con tre seggi, Casa Riformista con due seggi e Noi di Centro con un seggio.

Il candidato consigliere più votato dell'intera competizione è stato Ettore Iacovacci, che ha raccolto 767 preferenze personali.

I risultati delle altre coalizioni e i festeggiamenti

La coalizione di Gianluca Festa ha totalizzato 7.943 voti, con la lista Davvero Avellino che si è aggiudicata quattro seggi e W La Libertà che ha ottenuto un seggio. La coalizione di Laura Nargi ha raccolto 6.302 voti complessivi, distribuendo i seggi tra Ora Avellino e Forza Avellino, che hanno ottenuto rispettivamente due seggi ciascuna, e Siamo Avellino, che ha conquistato un seggio. Le liste Fratelli di Avellino e Sceglie Avellino non hanno ottenuto rappresentanza in Consiglio comunale. Nel corso della notte successiva alle elezioni, il capoluogo irpino è stato animato da festeggiamenti in strada, accompagnati da cori che hanno intonato “Bella ciao”, a celebrazione della vittoria elettorale.