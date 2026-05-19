Le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera hanno completato nella mattinata del 19 maggio 2026 la votazione degli emendamenti al disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. L'esame, svoltosi presso la sede della Camera dei Deputati a Roma, rappresenta un passo significativo nell'iter legislativo del provvedimento.

Il percorso parlamentare proseguirà domani, 20 maggio 2026, con la votazione da parte delle due Commissioni del mandato ai quattro relatori. Questi ultimi presenteranno il testo definitivo in aula martedì 26 maggio.

Durante l'analisi del provvedimento, le Commissioni hanno inserito due elementi chiave: la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le future centrali.

Le novità principali del disegno di legge

Il testo approvato mira a definire un quadro normativo per lo sviluppo e la gestione dell'energia nucleare in Italia. L'enfasi sulla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee è strategica per rafforzare l'autonomia e la competitività del settore. L'introduzione della possibilità per i Comuni di esprimere interesse a ospitare infrastrutture nucleari rappresenta un approccio innovativo alla localizzazione degli impianti, basato sulla volontarietà e sul coinvolgimento diretto delle comunità.

Il ruolo delle Commissioni parlamentari

Le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati sono organismi permanenti del Parlamento italiano, essenziali per l'esame preliminare e la modifica dei disegni di legge. La Commissione Ambiente si occupa di tutela ambientale e gestione delle risorse, mentre la Commissione Attività produttive si concentra su industria, energia e sviluppo economico. La loro azione congiunta è stata fondamentale per affinare il testo, garantendo un'analisi multidisciplinare prima della discussione e della votazione in aula.