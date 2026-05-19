La deputata Laura Ravetto ha ufficialmente lasciato la Lega per aderire a Futuro Nazionale con Vannacci, il nuovo partito guidato dal generale Roberto Vannacci. L'annuncio di questo significativo passaggio politico è stato diffuso il 19 maggio 2026, e la sua formalizzazione è attesa per la serata di giovedì. L'evento si terrà a Salsomaggiore Terme, nell'ambito della manifestazione intitolata 'Guerra e Pace', dove la deputata sarà accolta ufficialmente nella nuova formazione politica.

Il generale Roberto Vannacci ha espresso grande soddisfazione per l'ingresso di Ravetto.

“Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale”, ha dichiarato il leader del partito, ponendo l'accento sulla consolidata esperienza politica della deputata. Ravetto vanta un curriculum di tutto rispetto, con ben cinque legislature in Parlamento e diversi incarichi istituzionali di primo piano. Tra questi, spiccano il ruolo di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento ricoperto nel 2010 e quello di responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Vannacci si è detto fiducioso che la sua adesione “potrà offrire un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale”, evidenziando le aspettative riposte nella sua figura.

L'esperienza politica di Laura Ravetto

La carriera politica di Laura Ravetto è caratterizzata da una lunga e significativa esperienza nel contesto italiano. La deputata ha intrapreso il suo percorso parlamentare nel 2006, partecipando attivamente a cinque legislature consecutive. Nel corso della sua attività, ha ricoperto incarichi di rilievo che ne hanno consolidato il profilo istituzionale. Tra questi, si annoverano la carica di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, assunta nel 2010, e quella di responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia, ricoperta nel 2019. Il suo passaggio a Futuro Nazionale con Vannacci segna un nuovo e importante capitolo nella sua traiettoria politica, portando in dote un bagaglio di competenze e relazioni.

Futuro Nazionale con Vannacci: obiettivi e prospettive

Futuro Nazionale con Vannacci si configura come una nuova realtà nel panorama politico italiano, sotto la guida del generale Roberto Vannacci. Il movimento si propone di presentare una proposta politica innovativa e distintiva a livello nazionale. L'adesione di una figura di spicco e con una esperienza parlamentare così consolidata come quella di Laura Ravetto è percepita dal leader del partito come un elemento di grande valore. Tale ingresso è considerato un contributo significativo non solo per la visibilità, ma anche per la crescita e l'evoluzione della formazione politica, rafforzandone la struttura e la capacità di incidere nel dibattito pubblico.