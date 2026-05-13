Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, si posiziona al quinto posto nella classifica di gradimento dei governatori italiani. Il dato emerge da un sondaggio condotto da Swg per l'agenzia di stampa Ansa, che gli attribuisce il 47% delle preferenze. Questo risultato giunge a pochi mesi dall'insediamento della sua amministrazione regionale, divenuta pienamente operativa a gennaio 2026, dopo l'elezione di Fico a fine novembre 2025.

Commentando la rilevazione, il Presidente Fico ha espresso una valutazione positiva sul posizionamento ottenuto.

“Questa amministrazione si è insediata da pochi mesi e accogliamo positivamente questo posizionamento che rappresenta un ulteriore sprone a lavorare sempre meglio per rispondere ai bisogni della nostra comunità”, ha dichiarato. Ha inoltre ribadito l'impegno a procedere “con determinazione, lavorando nell’interesse pubblico, con tutti gli assessori e gli uffici della Regione, in sinergia e collaborazione con le istituzioni locali e nazionali”.

La Classifica dei Governatori più Apprezzati

L'indagine di Swg rivela una graduatoria che vede al vertice il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con un notevole 65% di gradimento. Segue a ruota il Presidente del Veneto, Alberto Stefani, che ottiene il 58% delle preferenze.

Il podio è completato dal Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%. Al quarto posto si colloca il Presidente della Puglia, Antonio Decaro, con il 51%.

Subito dopo questi primi quattro, si posiziona Roberto Fico, governatore della Campania, con il suo 47%. La classifica prosegue con un ex aequo al sesto posto: il Presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e la Presidente dell’Umbria, Stefania Proietti, entrambi con il 45% di gradimento. Questi dati offrono un quadro aggiornato della percezione pubblica sull'operato dei leader regionali.

L'Amministrazione Campana e i Primi Riscontri

L'attuale amministrazione regionale della Campania, sotto la guida di Roberto Fico, ha iniziato il suo mandato da un periodo relativamente breve.

Le elezioni si sono tenute a fine novembre 2025, con la proclamazione e la successiva formazione della giunta che è divenuta pienamente operativa solo a gennaio. In questo contesto, il sondaggio Swg rappresenta uno dei primi e significativi riscontri pubblici sull'efficacia e l'apprezzamento dell'operato della nuova leadership regionale. Il risultato, pur essendo un quinto posto, viene interpretato come un incentivo a intensificare gli sforzi per il benessere della comunità campana.