L'Iran ha categoricamente respinto il piano presentato dagli Stati Uniti, una decisione che, secondo le autorità di Teheran, avrebbe significato la sottomissione a richieste eccessive. La televisione statale Press Tv ha evidenziato come la proposta americana fosse inaccettabile, sottolineando la ferma posizione iraniana. Il rifiuto del piano statunitense si accompagna a precise condizioni avanzate da Teheran, che includono la richiesta di riparazioni di guerra da parte degli Stati Uniti e la riaffermazione della piena sovranità dell'Iran sullo Stretto di Hormuz.

Questa mossa segna un punto di svolta nelle delicate relazioni diplomatiche tra i due Paesi, evidenziando le profonde divergenze esistenti.

Le Condizioni Iraniane e la Reazione di Washington

Le richieste di Teheran non si limitano alle riparazioni e alla sovranità territoriale. L'Iran ha infatti ribadito con forza la necessità di una fine immediata delle sanzioni economiche imposte al Paese e l'urgente rilascio di tutti i beni e le proprietà iraniane che sono stati sequestrati. Queste condizioni rappresentano i pilastri della posizione negoziale iraniana, indicando una chiara volontà di ripristinare la propria autonomia economica e finanziaria. La risposta del presidente statunitense Donald Trump a queste controproposte è stata lapidaria.

In una breve ma incisiva telefonata con Axios, Trump ha dichiarato senza mezzi termini: "Non mi piace la loro lettera. È inappropriata. Non mi piace la loro risposta." Nonostante l'attesa di giorni da parte degli Stati Uniti per una replica ufficiale, il presidente si è rifiutato di scendere nei dettagli specifici del contenuto della risposta iraniana, mantenendo un atteggiamento di riserbo.

Lo Stretto di Hormuz: Un Punto di Contesa Strategico

Al centro delle rivendicazioni iraniane e delle tensioni internazionali si trova lo Stretto di Hormuz, un corridoio marittimo di importanza vitale. Situato strategicamente tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, questo stretto rappresenta uno dei passaggi più cruciali a livello globale per il trasporto di petrolio.

Una percentuale significativa del commercio mondiale di greggio transita quotidianamente attraverso questa via d'acqua, rendendo la sua sicurezza e il suo controllo questioni di rilevanza geopolitica primaria. La riaffermazione della sovranità iraniana sullo Stretto è quindi un elemento chiave della posizione di Teheran, con implicazioni significative per la navigazione internazionale e la stabilità energetica globale. La Casa Bianca aveva precedentemente espresso la speranza che le posizioni di Teheran potessero mostrare progressi tangibili verso un accordo pacifico. Tuttavia, la reazione iniziale di Trump ha chiaramente indicato l'esatto contrario, suggerendo che le distanze tra le parti rimangono ampie e che la strada verso una risoluzione è ancora lunga e complessa.